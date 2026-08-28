JESMO LI MI DOČEKIVALI NACISTE SA CVEĆEM? Vučić: Smeta im što Srbija ekonomski i vojno jača da bi se zaštitili

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obilazi Mačvanski okrug gde je govorio i o pokušajima revizije istorije i našoj borbi protiv toga.

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- Jeste li čuli nekada da smo učili da se Beograd jedino borio protiv nacista i da je jedini bio bombardovan. Negde su dočekivali cvećem. Jesmo li to nekada učili? Ne, tada smo imali bajke da su četnici kao ustaše. Istoriju pišu pobednici i naše suprostavljenje reviziji istorije je gotovo herojsko.



- Nije se Srbija otcepljivala od Jugoslavije, što stalno hoće da zaborave svi, već su se svi otcešpljivali od Jugoslavije. Nisu oni bili države, samo smo hteli da živimo u državi, a svi oni su protivpravno otcepljivali i tražili podršlku u Zapadu. Jel ovo činjenica? Pravde nigde, ničega. Mi moram oda budemo mirni i racionalni. Smeta im što Srbija snaži. Navikli su da uvek su jači svi zajedno od nas. Pošto se balans ruši i neće više ekonomski da postoji, a ne samo tako već i vojno i onda moraju sve to da rade protiv Srbije.

- Mi to radimo da bi se zaštitili, jesmo li mi pravili vojni savez ili Tirana, Priština, Zagreb. To je Zagreb insistirao na tome i spoljni partneri Zagreba. Što ne kažete ko je organizovao vojnu vežbu Sava i inisistirao da dođu Pritšina i ostali. Pa Velika Britanija i Hrvatska.

- Srbija mora da bude na kolenima. Bio jednom član predsedništva BiH u Raškoj oblasti. I kaže on, svašta izgovarali, Srbija fašistička zemlja. Prošlo 25 dana, zovu me kažu, nisam to ja nego Suljo. Jesi ti stvarno mislio da ću ja da reagujem na te gluposti? Novi Pazar, Turtin, Sjenica, u 3 opštine su Bošnjaci većina, Srbi su većina u 68 opština u BiH. Mi priztnajemo integritet, niakda ga ne rušimo, ti meni dolaziš i rušiš integritet Srbije. Ja te pitam, jel to tako ide, 3 za 68 ? Isplatili li se? I kada im kažem tako, oni kažu "Nismo tako mislili". To su ljudi zbog biračkog tela su spremni da pričaju gluposti.