GODINU DANA OD HAOSA U NOVOM SADU: Razbijali prostorije SNS, dok je Nova S izveštavala o „mirnom protestu“
PRE godinu dana u Novom Sadu blokaderi su na ulicama pokazali njihov politički program.
Brutalno nasilje, vandalizovanje grada i stranačkih prostorija.
Na današnji dan pre tačno godinu dana pokušali su da ubiju ljude koji ne misle kao oni i pokušali su da izazivu građanski rat, a antisrspki mediji su ih podržali.
Reporterka Nove S je tada govorila - građani i dalje stoje mirno i nema nikakvih incidenata osim toga što već dobrih pola sata traje razbijanje prostorija SNS-a.
Oni danas obeležavaju godišnjicu tog terora i nasilja u Novom Sadu.I sinoć u Novom Sadu iako je sve prikazano kao miran skup nije prošlo bez provokacija.Na snimcima sa novosadskih ulica videli su se i pojedini demonstranti sa motikama i motkama u rukama.
Povodom godišnjice terora danas se oglasila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
- Srbija ne zaboravlja besomučni teror i bezobalnu bahatost blokadera. Nakon što su u Novom Sadu pokušali da više od 200 članova i simpatizera Srpske napredne strane žive zapale, dok je novinarka Nova S izveštavala da su protesti mirni, samo već više od pola sata traje napad na prostorije SNS, sa terorom su nastavili u Valjevu.
Tačno je, Srbija ne zaboravlja teror i nasilje.
(24sedam)
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