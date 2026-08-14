CENZURA NA N1! "Profesionalni" i "objektivni" medij ima crnu listu (FOTO)
IAKO blokaderski medij N1, iskorištava svaku situaciju da ukažu na to kako su "objektivni" i "profesionalni" zar razliku od drugih medija, stvarnost i činjenice im nikako ne idu na ruku.
Kako se može videti u jednoj od objava na durštenoj mreži "Iks", na provifilu Naima Lea Beširija, postoje informacije koje ukazuju na to da ovaj mediji ima svoju "crnu listu".
Očigledno je reč o tome da postoje ljudi koje je zabranjeno pozivati i kojima je zabranjeno gostovanje na ovom "objektivnom" i "profesionalnom" mediju.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)