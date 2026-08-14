CENZURA NA N1! "Profesionalni" i "objektivni" medij ima crnu listu (FOTO)

IAKO blokaderski medij N1, iskorištava svaku situaciju da ukažu na to kako su "objektivni" i "profesionalni" zar razliku od drugih medija, stvarnost i činjenice im nikako ne idu na ruku.

Foto: Printksrin Iks

Kako se može videti u jednoj od objava na durštenoj mreži "Iks", na provifilu Naima Lea Beširija, postoje informacije koje ukazuju na to da ovaj mediji ima svoju "crnu listu".

Foto: Printskrin/Iks

Očigledno je reč o tome da postoje ljudi koje je zabranjeno pozivati i kojima je zabranjeno gostovanje na ovom "objektivnom" i "profesionalnom" mediju.

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