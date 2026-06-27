TIJANA MILOVANOV: Beograd je danas najlepši grad na svetu
GLUMICA Tijana Milovanov istakla je da je Srbija za nas jedna, jedina i najlepša porodica.
- Kao glumica imala sam privilegiju da igram razne uloge, ali kad sam krenula da radim sa decom shvatila sam da oni odmah osete čisto srce i dobru nameru. Danas govorim u ime roditelja koji ne odustaju. Deca ne traže sažaljenje, već pravo da uče, raste i da se razvijaju, da imaju budućnost, mir i radost. To su pokušali da zaustave, ali na sreću, nisu uspeli - rekla je ona.
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