VUČIĆ ZAIGRAO SA GRAĐANIMA: Neverovatna atmosfera i veselje u Oplanićima (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uz muziku u Oplanićima je pomalo i zaigrao.

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Predsednik je zajedno sa Jankom Tipsarevićem zaigrao na par trenutaka, što pokazuje kakva je neverovatna atmosfera danas u Oplanićima.

Time se nagoveštava i to da će atmosfera na velikom skupu sutra u Beogradu ispred Narodne skupštine biti sjajna.

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