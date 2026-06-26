VUČIĆ ZAIGRAO SA GRAĐANIMA: Neverovatna atmosfera i veselje u Oplanićima (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uz muziku u Oplanićima je pomalo i zaigrao.
Predsednik je zajedno sa Jankom Tipsarevićem zaigrao na par trenutaka, što pokazuje kakva je neverovatna atmosfera danas u Oplanićima.
Time se nagoveštava i to da će atmosfera na velikom skupu sutra u Beogradu ispred Narodne skupštine biti sjajna.
Video pogledajte ispod:
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