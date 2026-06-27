Politika

"UJEDINJENA SRBIJA" Predsednik Vučić otkrio naziv izborne liste na predstojećim izborima

В.Н.

27. 06. 2026. u 19:07

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić predložio je naziv liste za predstojeće izbore.

УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА Председник Вучић открио назив изборне листе на предстојећим изборима

Foto: N. Skenderija

- Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsedniku i rukovodstvu SNS da ću još na sledećim izborima pomoći da dobijemo narodno poverenje i da sve o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine. Moj predlog je bio, a oni su prihvatili, da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima zove "Ujedinjena Srbija", to je najlepši moto koji možemo da imamo. Ništa lepše ne postoji - naveo je Vučić.

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