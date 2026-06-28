PREOKRETOM DO ISTORIJE! Dr Kongo savladao Uzbeskitan i plasirao se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva
Fudbaleri Dr Konga savladali su Uzbekistan sa 3:1 i plasirali se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva kao trećeplasirani tim grupe K.
Prava ludnica i ogroman preokret viđeni su u drugom meču grupe K. Reprezentacija DR Konga uspela je da se izdigne iz pepela i savlada Uzbekistan sa 3:1, obezbedivši plasman u šesnaestinu finala Mundijala.
Azijska selekcija je šokirala Kongo već u 10. minutu kada je najbolji strelac u istoriji te zemlje, Eldor Šomurodov, doneo rano vođstvo i doveo afrički tim na rub eliminacije.
Ipak, u drugom poluvremenu usledio je furiozni povratak Konga – prvo je Joan Visa u 68. minutu izjednačio iz penala, da bi erupciju oduševljenja doneo Fiston Majele u 78. Ipak to nije bilo sve, Visa je pogodio i u četvrtom minutu nadokane i doneo istorijski uspeh ovoj selekciji.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KOLUMBIJA I PORTUGAL "RAZOČARALI": Južnoamerikanci završili prvi u grupi, Ronaldo i ekipa idu na Hrvate!
28. 06. 2026. u 03:30 >> 01:26
PRENOS, ALŽIR - AUSTRIJA: Kakav meč, "ludnica" u Kanzasu!
28. 06. 2026. u 03:00 >> 01:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.
27. 06. 2026. u 08:00
UZDISALA CELA PLANETA! Najpoznatija hrvatska navijačica polugola stigla na Svetsko prvenstvo! (FOTO)
Izmamila je uzdahe svih obožavaoca i pripadnika muškog pola, navijačica "kockastih" Ivana Knol.
24. 06. 2026. u 07:32
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)