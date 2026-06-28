KAKAV IGRAČ - STRAŠAN IGRAČ! Lionel Mesi zatresao mrežu i u pobedi Argentine nad Jordanom u trećem kolu grupne faze Mundijala! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine trijumfalno je završila grupnu fazu Mundijala, pošto je u duelu trećeg kola grupe J u Dalasu savladala Jordan sa 3:1.
Mrežu Jordana načeo je Loselso sredinom prvog poluvremena, da bi već u 31. minutu Martinez bio strelac sa bele tačke. Argentina je duplirala tako prednost i na poluvreme otišla sa velikih 2:0.
Ipak Jordan početkom drugog perioda igre stiže do gola i unosi neizvesnost u ovaj meč. Iako je Mesi ovaj meč počeo sa klupe on je ušao u 60. minutu pošto je Argentina imala "samo" gol prednosti.
Ovaj ulazak jednog od najboljih fudbalera svih vremena se isplatio selektoru Argentine pošto je Lionel pogodio u 80. minutu i doneo konačnih 3:1.
Argentina iz grupe J izlazi kao prva sa maksimalnih 9 bodova. Austrija je završila kao druga u grupi, dok je Alžir završio trećeplasiran. Jordan je zacementiran na dno grupe J.
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