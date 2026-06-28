NEBO SE ZAPALILO! Američki udar na Iran: Krvavi rat na Bliskom istoku tek počinje! (VIDEO)

SJEDINjENE Američke Države izvršile su u dodatne napade na Iran, gađajući različite lokacije, uključujući vojnu infrastrukturu za nadzor, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

Foto: AI/Gemini

-Snage Centralne komande (CENTCOM) pokrenule su napade kao direktan odgovor na kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova, navodi se u saopštenju Centralne komande na platformi X.

Ističe se da je nakon američkih udara na Iran u petak, kao odgovora na iranski napad na brod "Ever Lavli", Teheranu data prilika da poštuje sporazum o prekidu vatre, ali da je odlučio da to ne učini kada su iranske snage lansirale dron koji je pogodio brod "Kiku" u subotu ujutru.

(Tanjug)

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