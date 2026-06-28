Svet

NEBO SE ZAPALILO! Američki udar na Iran: Krvavi rat na Bliskom istoku tek počinje! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 01:36 >> 01:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SJEDINjENE Američke Države izvršile su u dodatne napade na Iran, gađajući različite lokacije, uključujući vojnu infrastrukturu za nadzor, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

НЕБО СЕ ЗАПАЛИЛО! Амерички удар на Иран: Крвави рат на Блиском истоку тек почиње! (ВИДЕО)

Foto: AI/Gemini

-Snage Centralne komande (CENTCOM) pokrenule su napade kao direktan odgovor na kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova, navodi se u saopštenju Centralne komande na platformi X.

Ističe se da je nakon američkih udara na Iran u petak, kao odgovora na iranski napad na brod "Ever Lavli", Teheranu data prilika da poštuje sporazum o prekidu vatre, ali da je odlučio da to ne učini kada su iranske snage lansirale dron koji je pogodio brod "Kiku" u subotu ujutru.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MILANO, KAO TEHERAN: Šiitska invazija za Ašuru
Svet

0 1

MILANO, KAO TEHERAN: Šiitska invazija za Ašuru

MILANO poput Teherana ili Islamabada. To je slika koju je grad preneo svojim stanovnicima i turistima dok su se muslimani iz cele Lombardije i šire okupljali na Trgu Duka d'Aosta, ipred centralne železničke stanice, na povorci Ašura.

27. 06. 2026. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone

Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone