Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

28. 06. 2026. u 09:00

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Kindell Buchanan / Sipa USA / Profimedia

Nedelja

15.00 Kapa - Japs GG (1.62)

15.00 KPV Kokola - Keski Usima GG (1.42)
18.00 Levadija - Flora GG (1.62)

Ukupna kvota: 3.73

 

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