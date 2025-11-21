SEDNICA ĆE POČETI 25. NOVEMBRA U 10 ČASOVA Ana Brnabić: Rasprava o predlogu Zakona o budžetu za 2026. godinu (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se iz Skupštine Srbije

Foto Tanjug

- Važne vesti koje imam da saopštim svim građanima Srbije je da ću danas popodne sazvati treću sednicu drugog redovnog zasedanja Skupštine Srbije. Sednica će početi 25. novembra u 10 časova. Ono što je posebno važno je da će na dnevnom redu 3. sednice biti izuzetno važni zakoni ratifikacije i odluke o kojima ćemo raspravljati i nadam se usvojiti. Tu je predlog Zakona o budžetu za 2026. godinu, a to je uvek najvažniji zakonski akt. Ovaj predlog zakona će obezbediti dalji rast+ standarda, plata, penzija, sredstva za dalji ekonoski i privredni rast, nove puteve, pruge, bolnice, ulaganje u pro-natalitetnu politiku - navela je Brnabić na početku.

- Mi, takođe, do kraja 2026. treba da završimo sve započeto da bi 2027. dočekali spremni čitav svet tokom Ekspa 2027, u kojoj smo pobedili u oštroj konkurenciji zemlje kakva je Španija, SAD, Argentina, Tajland... Mi 2027. treba čitav svet da dočekamo u našoj zemlji. Rekordan broj zemalja, njih 127 je potvrdio učešće, bez obzira na to što neki pričaju da je to najveći korupcionaški projekat, uprkos tome, 127 zemalja je potvrdilo učešće, a Nemačka je već raspisiala tender za paviljon. Čitav infrastruskturni projekat treba da završimo do kraja 2026. godine - naglasila je Brnabić.

- Pored Zakona o budžetu između ostalog na dvenom redu treće sedmice će biti predlog Zakona o udžbenicima, predlog seta energetskih zakona zatš što je danas energetika danas pitanje nacionalne bezbednosti, među đima svakako predlog Zakona o gasu u kojem se predviđa razdvajanje u gasnom sektoru a što će obezbediti i bolju kontrolu i veću efikasnost i veću gasnu sigurnost.

- Takođe na dvnenom redu će biti izbor povrenika za ravnopravnost kao nezavisne institucije i mislim da je tu važan signal na stavimo da gradimo nezavisne intitucije. Ja bih želela još jednom da pozovem sve poslaničke grupe, a posebno one koji bojkotuju rad Narodne Skupštine Republike Srbije a ne bojkotuju plate i redovno primaju plate iako ne učestvuju u radu Skupštini da makar dođu na ovu sednicu jer ne postoji važniji zakon za jednu zemlju od zakona za budžetu.

Brnabić odgovara na pitanje "Novosti" o optužbama Marinike Tepić na račun predsednika Vučića:

- Ispratila sam ja i to sa velikim interesovanjem sve konferencije gospođe Tepić, tu zaista možete da čujete različite stvari, ja bajke volim, naučnu fantastiku takođe te mi je Marinika Tepić jedna od omiljenih osoba i uvek se radujem njenim pres konferencijama. Tri su mi najveća utiska. Prvi je taj da je ovaj put prevazišla sebe i da je tu izrečena takva gomila glupoosti, laži, polu-informacija, nagađanja, tračeva da ni ona sama ako je ekspert u tome nije baš tačno mogla da isprati šta je htela da kaže i koja je poenta koju je htela da prense. Dokaz za to vam je da nakon te njene bombastično najavljene pres konferencije predstavnici medija nisu imali nijedno pitanje ili potpitanje. Nikom ništa nije bilo jasno. Samo su ljudi iz FONET-a pokušali jednim pitanjem da traže razjašnjenje. Drugi utisak mi je važan zato što je ona počela sa jednom premisom a to je optužba "narod protiv Aleksandar Vučić". A onda završila sa potpuno suprotnom premisoom a to je da je narod u stvari za Aleksandra Vučića. I to je dokazala time što je na kraju pres konferencije iznela njihov jedini i osnovni cilj a to je da se zabrani političko delovanje Aleksandra Vučića. Što govori dok je Aleksandar Vučić u politici u bilo kom svojstvu da oni njega ne mogu da pobede. Treći utisak je, zamislite da borbu protiv korupcije u Srbiji predvode Dragan Đilas i Marinika Tepić. Dragan Đilas pored Dragana Šolaka je najveći tajkun, kriminalac i kleptoman u istoriji naše zemlje. - istakla je Brnabić.