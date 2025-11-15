AMERIKANCI ŽELE DA RUSI POTPUNO IZAĐU IZ VLASNIŠTVA NIS-A
MINISTARKA Dubravka Đedović istakla je da Amerika želi da Rusi poptuno izađu iz vlasništva NIS-a.
- Kasno sinoć po američkom vremenu, stigla je teška poruka od vlade Sjedinjenih Američkih Država koja se tiče NIS-a. Na zahtev advokata NIS-a koji su poslali američkoj vladi, i kojim su ponudili ugovor o promeni upravljanja u Naftnoj industriji Srbije, američka administracija je jasno, nedvosmisleno napisala po prvi put da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno zahteva izlazak ruskog vlasništva iz kompanije NIS, sa time da ne sme biti skrivanja iza toga ili ruskih saradnika Gasproma ili ruske vlade - navela je ministarka.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
SEDNICA VLADE POVODOM SITUACIJE SA NIS-OM SUTRA U 11: Ovo su detalji
15. 11. 2025. u 11:24
Počinje deveta sezona programa „NIS Calling“: Nova praksa za mlade u NIS-u
14. 11. 2025. u 15:56
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)