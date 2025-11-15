Politika

AMERIKANCI ŽELE DA RUSI POTPUNO IZAĐU IZ VLASNIŠTVA NIS-A

В.Н.

15. 11. 2025. u 12:09

MINISTARKA Dubravka Đedović istakla je da Amerika želi da Rusi poptuno izađu iz vlasništva NIS-a.

АМЕРИКАНЦИ ЖЕЛЕ ДА РУСИ ПОТПУНО ИЗАЂУ ИЗ ВЛАСНИШТВА НИС-А

Foto: Printskrin/TV Pink

- Kasno sinoć po američkom vremenu, stigla je teška poruka od vlade Sjedinjenih Američkih Država koja se tiče NIS-a. Na zahtev advokata NIS-a koji su poslali američkoj vladi, i kojim su ponudili ugovor o promeni upravljanja u Naftnoj industriji Srbije, američka administracija je jasno, nedvosmisleno napisala po prvi put da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno zahteva izlazak ruskog vlasništva iz kompanije NIS, sa time da ne sme biti skrivanja iza toga ili ruskih saradnika Gasproma ili ruske vlade - navela je ministarka.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost