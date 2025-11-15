AMERIKANCI ŽELE DA RUSI POTPUNO IZAĐU IZ VLASNIŠTVA NIS-A

MINISTARKA Dubravka Đedović istakla je da Amerika želi da Rusi poptuno izađu iz vlasništva NIS-a.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Kasno sinoć po američkom vremenu, stigla je teška poruka od vlade Sjedinjenih Američkih Država koja se tiče NIS-a. Na zahtev advokata NIS-a koji su poslali američkoj vladi, i kojim su ponudili ugovor o promeni upravljanja u Naftnoj industriji Srbije, američka administracija je jasno, nedvosmisleno napisala po prvi put da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno zahteva izlazak ruskog vlasništva iz kompanije NIS, sa time da ne sme biti skrivanja iza toga ili ruskih saradnika Gasproma ili ruske vlade - navela je ministarka.

Uskoro opširnije