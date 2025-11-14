Politika

Nova izreka u našem narodu - Nebitan si kao ZLF i PSG zajedno!

В. Н.

14. 11. 2025. u 15:56

BLOKADERSKIM partijama narod i društvene mreže pokazali koliko su bitni.

Нова изрека у нашем народу - Небитан си као ЗЛФ и ПСГ заједно!

Foto printskrin Iks

Pre 20 sati objavili vest o "strateškom partnerstvu".

Za 20 sati dobili 387 lajkova i 67 retvitova, a na tviteru jedino i postoje!

Foto printskrin Iks

