SUPRUGA BRUNA VEKARIĆA OSLOBODILA ŠTIMCA: Sudija Ksenija Marić pustila na slobodu blokadera-nasilnika
ŽUTA sudija iz Višeg suda u Beogradu Ksenija Marić ukinula je policijsko zadržavanje blokaderu-nasilniku Vladimiru Štimcu i to pre saslušanja kod tužioca i pustila ga na slobodu da opet divlja!
Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.
Međutim supruga Bruna Vekarića, dobro poznatog tužioca koji već 20 godina optužuje samo Srbe za ratne zločine, pustila je Štimca na slobodu usvojivši žalbu njegovog advokata na rešenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kojim mu je bilo određeno zadržavanje do 48 sati.
Ova odluka sudije blokaderke Marić predstavlja pravni presedan jer niko, a naročito nasilnici koji pozocaju na rušenje držve ne mogi da budu pušteni na slobodu pre saslušanja kod tužioca.
BONUS VIDEO:
Uhapšen Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti
