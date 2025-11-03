Politika

BLOKADERI PONOVO MALTRETIRAJU BEOGRAĐANE: Saobraćaj zaustavljen u Takovskoj ulici

В. Н.

03. 11. 2025. u 11:27

BLOKADERI nastavljaju da maltretiraju građane i onemogućavaju im da se normalno kreću i obavljaju svoje aktivnosti.

БЛОКАДЕРИ ПОНОВО МАЛТРЕТИРАЈУ БЕОГРАЂАНЕ: Саобраћај заустављен у Таковској улици

Foto: Printskrin

Grupa blokadera okupila se na raskrsnici kod Skupštine Srbije.

Kako se može videti i na Naxi kamerama, Takovska ulica je zatvorena za saobraćaj. 

Foto: Printskrin

