BLOKADERI PONOVO MALTRETIRAJU BEOGRAĐANE: Saobraćaj zaustavljen u Takovskoj ulici
BLOKADERI nastavljaju da maltretiraju građane i onemogućavaju im da se normalno kreću i obavljaju svoje aktivnosti.
Grupa blokadera okupila se na raskrsnici kod Skupštine Srbije.
Kako se može videti i na Naxi kamerama, Takovska ulica je zatvorena za saobraćaj.
