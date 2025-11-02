PRED POSLANICIMA U UTORAK: Izmene Zakona o biračkom spisku na osnovu preporuka ODIHR-a
POSLANICI Skupštine Srbije raspravljaće u utorak tokom drugog zasedanja sednice Druge redovne jesenje sednice o Predlogu izmena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak.
Izmene Zakona rezultat su parlamentarnog dijaloga o unapređenju izbornih uslova koji je započet u aprilu 2024. godine na osnovu izveštaja posmatračkih misija OEBS i ODIHR o posmatranju izbora u Srbiji.
Kako se navodi u obrazloženju izmena Zakona objavljenoj na sajtu Skupštine, dijalog je vođen u skladu sa prvom prioritetnom preporukom ODIHR iz Konačnog izveštaja o vanrednim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. godine.
Izmenama Zakona, na predlog opozicionih poslanika, predviđa se formiranje komisije koja će se baviti revizijom Jedinstvenog biračkog spiska (JBS).
-Predlogom zakona se predlaže uspostavljanje stalne komisije sa zadatkom da obavlja periodične revizije Jedinstvenog biračkog spiska, što uključuje i utvrđivanje činjeničnog stanja o upravljanju, vođenju i tačnosti JBS i kontrolisanje postupka njegovog ažuriranja, a sve u cilju unapređenja tačnosti, ali i transparentnosti i poverenja građana u JBS, navodi se u obrazloženju.
Kako se dodaje, reviziju biračkog spiska obavlja Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a u vršenju ovlašćenja donosi odluke, podnosi zahteve, izdaje naloge, daje mišljenja i donosi izveštaje.
Komisija je, kako se navodi, samostalno i nezavisno telo koje čini deset članova i njihovi zamenici koje imenuje Narodna skupština, od čega se osam članova i njihovi zamenici imenuju na predlog poslaničkih grupa, dok se dva člana i njihovi zamenici imenuju na predlog udruženja koja su od strane Republičke izborne komisije dobila ovlašćenja za posmatranje najmanje tri izborna postupka.
Komisija je objavila i najmanje tri izveštaja o nalazima posmatranja tih izbornih postupaka, za šta su trenutno zadužene CRTA i Cesid.
Članove komisije predlažu pet najvećih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini koje su deo parlamentarne većine, a tri najveće opozicione poslaničke grupe predlažu svaka po jednog člana i jednog zamenika člana Komisije.
Predlog izmena zakona ima za cilj da unapredi poverenje građana u JBS i kroz unošenje zakonskih odredbi o dostupnosti podataka u JBS-u kako najširoj javnosti, tako i političkim subjektima koji učestvuju na izborima i domaćim posmatračima izbornog procesa, što je u skladu sa preporukama ODIHR-a.
Predlagač izmena zakona je poslanik SNS Uglješa Mrdić koji je Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo dostavio unapređenu verziju svog predloga, izmenjenu u cilju dodatnog približavanja predlogu Udruženja CRTA.
Odbor je organizovao četiri javna slušanja posvećena razmatranju predloga, a nakon njih i komentara ODIHR-a, Mrdić je Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, odnosno njenoj Radnoj grupi za unapređenje izbornog procesa u više navrata dostavljao dopunjene verzije predloge koji su bili revidirani i unapređeni u skladu sa mišljenjima ODIHR-a.
Konačan tekst Predloga zakona proistekao je iz poslednjeg predloga narodnog poslanika Uglješe Mrdića od 14. oktobra 2025. godine, koji je istog dana bio dostavljen svim poslaničkim grupama, udruženjima CRTA, Cesid i Transparentnost Srbija.
Tanjug
