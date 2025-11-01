SRBE PREDSTAVLJALA KAO KASAPINE, SADA PODRŽAVA BLOKADERE: Evo kako ih zdušno brani

Kristijan Amanpur, novinarka Si-En-En-a na blokaderskom glasilu N1 je komentarisala blokaderski skup.

Zdušno u odbrani Šolakovih propagandista

Amanpur je zdušno stala u odbranu blokadera podržavajući njihove lažne navode da njihovi novinari trpe nekakve pretnje i zastrašivanja, što onlajn što uživo. Sve to, naravno, nije tačno.

Ono što je interesantno jeste to da je Amanpur stala na stranu tobož "velikih" novinara Šolakovih medija, koji glume žrtve.

Govorimo o Kristijan Amanpur, istoj onoj novinarki koja je ime stekla na ratovima na protoru bivše Jugoslavije, dok je Srbe celom svetu predtavljala kao najgore zločince.

Čak i "kasapine", kako je sa zadovoljstvom predstavljala generala Ratka Mladića - "kasapin iz Bosne". Toliko o njenoj novinarskoj veličini.

Žena, koja je govorila da se na početku svoje karijere nagledala velike patnje stala je na stranu onih koji prave žurke umesto da pale sveće, koji biraju burek i kafu umesto molitve.

Stala je u odbranu novinara koji svakodnevno provociraju ljude, nipodaštavaju, nazivaju "ćacijima", krezubima.

Naravno, tu je samo za novinare N1, NovaS, Danas...

Amanpur - promoterka NATO bombardovanja

I sad kad sve ovo znamo, da se podsetimo da je Kristijan Amanpur, novinarka koja je u vreme bombardovanja Srbije bila najveća promoterka ove smrtonosne akcije protiv našeg naroda.

Ne samo to, njen tadašnji suprug James Rubin, bio je pomoćnik Medlin Olbrajt, državne sekretarke SAD, koja je direktno rukovodila akcijom bombardovanja Srbije od strane NATO '99. god.

Poznat je i po izjavi od pre dve godine, dok je obilazio Balkan, u Tirani je za "Albanijan post" izjavio da je ponosan zbog onoga što se dogodilo 1999. godine - NATO bombardovanje Jugoslavije.

Vučić i uživo odbio njene napade

Inače, ona je i uživo napadala predsednika Vučića kada je gostovao u njenoj emisiji pre dve godine.

Ipak, Vučić je tada odbio napade Amanpur na Si-En-Enu i jasno poručio: Srbija je posvećena miru i pregovorima!

Da podsetimo kako je to izgledalo:

VUČIĆ RAZVALIO LAŽLJIVU AMANPUR!



Vučić: Srbija je posvećena miru i pregovorima!



Amanpur: Ali videli smo destabilizaciju u BiH i Vašu političku igru gde jedno kažete u Srbiji a drugo vani...



Vučić: TO NIJE ISTINA! Uvek sam podržavao teritorijalni integriret i suverenitet BiH!… pic.twitter.com/m3wFgZpYG2 — Detektor laži (@LaziDetektor) October 2, 2023

Dakle, sada je još jednom jasno ko je na strani glavnih huškača protiv ove države koji bi je najradije oterao u građanski rat i bacio na kolena.