SRBE PREDSTAVLJALA KAO KASAPINE, SADA PODRŽAVA BLOKADERE: Evo kako ih zdušno brani
Kristijan Amanpur, novinarka Si-En-En-a na blokaderskom glasilu N1 je komentarisala blokaderski skup.
Zdušno u odbrani Šolakovih propagandista
Amanpur je zdušno stala u odbranu blokadera podržavajući njihove lažne navode da njihovi novinari trpe nekakve pretnje i zastrašivanja, što onlajn što uživo. Sve to, naravno, nije tačno.
Ono što je interesantno jeste to da je Amanpur stala na stranu tobož "velikih" novinara Šolakovih medija, koji glume žrtve.
Govorimo o Kristijan Amanpur, istoj onoj novinarki koja je ime stekla na ratovima na protoru bivše Jugoslavije, dok je Srbe celom svetu predtavljala kao najgore zločince.
Čak i "kasapine", kako je sa zadovoljstvom predstavljala generala Ratka Mladića - "kasapin iz Bosne". Toliko o njenoj novinarskoj veličini.
Žena, koja je govorila da se na početku svoje karijere nagledala velike patnje stala je na stranu onih koji prave žurke umesto da pale sveće, koji biraju burek i kafu umesto molitve.
Stala je u odbranu novinara koji svakodnevno provociraju ljude, nipodaštavaju, nazivaju "ćacijima", krezubima.
Naravno, tu je samo za novinare N1, NovaS, Danas...
Amanpur - promoterka NATO bombardovanja
I sad kad sve ovo znamo, da se podsetimo da je Kristijan Amanpur, novinarka koja je u vreme bombardovanja Srbije bila najveća promoterka ove smrtonosne akcije protiv našeg naroda.
Ne samo to, njen tadašnji suprug James Rubin, bio je pomoćnik Medlin Olbrajt, državne sekretarke SAD, koja je direktno rukovodila akcijom bombardovanja Srbije od strane NATO '99. god.
Poznat je i po izjavi od pre dve godine, dok je obilazio Balkan, u Tirani je za "Albanijan post" izjavio da je ponosan zbog onoga što se dogodilo 1999. godine - NATO bombardovanje Jugoslavije.
Vučić i uživo odbio njene napade
Inače, ona je i uživo napadala predsednika Vučića kada je gostovao u njenoj emisiji pre dve godine.
Ipak, Vučić je tada odbio napade Amanpur na Si-En-Enu i jasno poručio: Srbija je posvećena miru i pregovorima!
Da podsetimo kako je to izgledalo:
Dakle, sada je još jednom jasno ko je na strani glavnih huškača protiv ove države koji bi je najradije oterao u građanski rat i bacio na kolena.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)