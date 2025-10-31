ŠEŠELJ UPOZORAVA NA PAKLENI SCENARIO: NJima ništa ne znači da žrtvuju stotinu ljudi
PO pokvarenosti, plan blokadera Miše Bačulova najviše liči na englesko maslo, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- Možda ovo nije jedina stvar koja se priprema - kazao je Šešelj za Informer TV.
Ističe da je potrebno da službe bezbednosti budu na oprezu.
- Njima ništa ne znači da žrtvuju desetak, stotinu ljudi da pogine da oni postignu svoj cilj, pa bi njima onda lep spomenik posle podizali, ako bi došli na vlast. Oni (glavni blokader) ne brinu o tuđoj deci, a svoju decu su sklonili na vreme. Njihova deca su uglavnom u inostranstvu - rekao je Šešelj.
