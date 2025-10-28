"SPREMNI DA GRADIMO JOŠ ČVRŠĆE MOSTOVE PRIJATELJSTVA I POVERENJA" Vučić se oglasio iz Uzbekistana - Pogledajte kako su ga dočekali (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je sa suprugom Tamarom u zvaničnu posetu Republici Uzbekistan, gde ga je, na aerodromu u Taškentu, dočekao predsednik Vlade Republike Uzbekistan Abdula Aripov.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Zahvalni i počastvovani srdačnim dočekom u Taškentu.

Očekujem da poseta Uzbekistanu bude važan korak u daljem razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa naših dveju zemalja. Uveren da ćemo kroz otvoren i sadržajan dijalog, kao i potpisivanjem niza bilateralnih dokumenata, dodatno osnažiti naše političke veze, unaprediti ekonomsku saradnju, kao i povezivanje u oblasti infrastrukture, poljoprivrede, obrazovanja, kulture i digitalnih tehnologija.

Predstoje nam razgovori koji će doprineti definisanju novih zajedničkih projekata i inicijativa koje će konkretno koristiti građanima obe zemlje, kao i jačanju prisustva Srbije u ovom važnom regionu Centralne Azije.

Srbiju i Uzbekistan povezuju uzajamno poštovanje, razumevanje i iskrena želja za saradnjom, a ovi susreti biće potvrda zajedničke spremnosti da gradimo još čvršće mostove prijateljstva i poverenja", navedeno je uz fotografije sa dočeka na zvaničnom Instagram profilu predsednika Vučića.