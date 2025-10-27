Politika

FAŠISTIČKA RELATIVIZACIJA ZLOČINA NA OPOZICIONOJ TELEVIZIJI Blokader pokazao svoje pravo lice (VIDEO)

В.Н.

27. 10. 2025. u 08:19

ODVRATNI nastup blokadera plenumaša Dimitrija Radojevića.

Foto: Printscreen

Odvratni nastup blokadera plenumaša Dimitrija Radojevića koji je prvo pokušao da laže, a onda mrtav ladan izgovorio:

“Treba ubijati ljude iz Ćacilenda, izmorili su nas svojim postojanjem”!

A blokaderska banda godinu dana teroriše celu Srbiju i nisu nikoga “izmorili”!

