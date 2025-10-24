JOVANOV O NASTUPU ŠABIĆA NA N1: Video je i zvučni top i bele miševe koji njime upravljaju

ŠEF poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov komentarisao je nastup Rodoljuba Šabića na televiziji N1 gde je govorio navodnoj upotrebi zvučnog topa.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Šabić je video i zvučni top i bele miševe koji njime upravljaju - napisao je Jovanov na društvenoj mreži Iks.

Za televiziju N1 Rodoljub Šabić je kredibilan sagovornik, kad god treba naduvati lažnu priču, poput one o upotrebi zvučnog topa na protestu blokadera 15. marta. Takvih gostiju na N1 je pregršt, ali Šabić se ipak izdvaja jer pripada onima koji su ne tako davno slagali javnost i tvrdili da su napadnuti na ulici, a zapravo se ispostavilo da su se sapleli i pali.

Šabić je video i zvučni top i bele miševe koji njime upravljaju. https://t.co/JyAuiLyeta — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) October 24, 2025

Sada je Šabić doveden u studio N1 da na servirane navode o neutvrđivanju odgovornosti o navodnom zvučnom topu maltene samo klima glavom i kaže da je nečuveno šta se sve podmeće.

- To je krajnje zabrinjavajuće, vi postavljate retorsko pitanje. Ako im godinu dana nije dovoljno da utvrde jednu notornu činjenicu koja je manje-više poznata čak i strancima, o kojoj se izjašnjavaju i strane sudske institucije, onda je komentar suvišan - rekao je Šabić.

Ista ta televizija je, podsećamo, 29. marta 2019. izvestila o navodnom napadu na Šabića, citirajući Šabićevu objavu na tadašnjem Tviteru.

- Šta su napravili od mog grada - rečenica je koju je Šabić podelio uz fotografiju na kojoj je on sam sebe slikao okrvavljenog lica.

N1 vest upotpunjuje naknadnim informacijama koje pokazuju da je javnost obmanuta, jer je Šabić sa danom zakašnjenja objavio da ga je neko sapleo i da je udario glavom o trotoar. Međutim, brzo je utvrđeno i da je to laž - jer se Šabić sapleo sam! Tada je i MUP reagovao da potvrdi da nikakvog napada na Šabića nije ni bilo.