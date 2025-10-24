“SUDAR TITANA” MEĐU BLOKADERIMA: Stari DS ili NVO tabor - ko preuzima kormilo od novembra?

TANASIJE Marinković, eksponent Demokratske stranke i samoproglašeni PR izmišljene „Anketne komisije“ je sam sebe ovlastio da deli presude: za njega je Predsednik Srbije „glavni krivac za pad nadstrešnice“, a cela država „organizovana kriminalna grupa“.

Foto: Prinstkrin

Ni to da sebe smatra vrhovnim sudijom mu više nije dosta: apetit mu je narastao do premijerskih razmera, pa sad sebe vidi kao novog Đinđića, koji će opoziciju da okupi na blokaderskom skupu 1. novembra.

Marinković je ostvario intezivan kontakt sa grupom studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, na čijem je čelu Vukašin Đinović, saradnik blokadera Gorana Ješića i Srđana Kovačevića. Ova njihova “NVO ekipa” zajedno radi na pisanju programa za skup 1. novembra, gde bi “Anketna komisija” vodila glavnu reč.

Marinković bi zajedno sa ostatkom “Anketne komisije” ponovio već iznesene uvrede i klevete, čime bi učinio svoje delovanje javnim i postao vođa „studentske liste“. To je bar njegov plan. Kao uvod u taj čin, preko svojih studenata, organizovao je radionicu u petak, 24. oktobra, u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, gde bi,po njegovom nalogu i nalogu Demokratske stranke, studenti izmenili već usaglašene principe veta. Veto bi tako bio “ubrzan”, a “studentska lista“ završena do kraja sledeće nedelje.

Plan im je jednostavan: posle tog brzinskog filtera, za sve kandidate koji ne budu vetirani, smatraće se da su dobili dozvolu da se bave politikom u ime celog blokaderskog pokreta. Studenti bi bili marginalizovani, a plenumi ugašeni kao suvišni posle 1. novembra. Zato Marinković agresivno radi ovih dana, sa ciljem da sve pretvori u stranku koja bi preuzela brend „studenata u blokadi“.

Nakon što je nedavno otkriven tajni sastanak Andree Rajičić i Veljka Žižića sa kandidatima sa “studentske liste”, Marinković je udaljio Andreu Rajičić sa tog zadatka, jer se kompromitovala. Kako se radi o kadru Pavla Cicvarića, on i Marinković su se sukobili, nakon čega se pro-opozicioni blok u okviru blokada pocepao.

Cicvarić je potom, putem svojih kanala, pozivao studente na bojkot Tanasijeve radionice, što je rezultovalo njenim otkazivanjem. Njegovi glavni saradnici su pravnici predvođeni Filipom Milanovićem (za koje svi akteri znaju da snimaju sastanke kojim prisustvuju za potrebe opozicije), kao i Moma Kovačević, predsednik „1 od 5 miliona“.

U borbi za prevlast nad studentskim pokretom, Cicvarićevi ljudi plasiraju informaciju među ostale studente da Tanasije na sastanke sa svojim blokom „studentske liste“, a koji čini oko trideset kandidata, dovodi i dvoje studenata lojalnih lično njemu, tzv. koordinatore „radne jedinice za izbornu logistiku“, ali koji se na sastancima ne predstavljaju kao “koordinatori“, već kao šef i sekretar izbornog štaba! Ovi sastanci se odvijaju u tajnosti, kao i susreti Andree Rajičić sa Žižićem: razlika je jedino u tome što ostatak studenata o svemu tome nema pojma, niti slute da je izborni štab - već formiran.