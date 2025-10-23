Politika

VUČIĆ O IZBORIMA NA KIM: Optimista sam za položaj Srba za 5 do 10 godina

В.Н.

23. 10. 2025. u 22:09

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u osvrnuo se na izbore na KiM.

ВУЧИЋ О ИЗБОРИМА НА КИМ: Оптимиста сам за положај Срба за 5 до 10 година

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

 - Nisam optimista po pitanju Srba posle lokalnih izbora, ali jesam optimista za položaj Srba na KiM za 5 do 10 godina. Čestitao sam im svima na uspehu na izborima, jer su svi stranci radili protiv njih, odavde mejnstrim mediji radili protiv njih, i srpski i albanski protivnici bili protiv njih. To su ljudi od autoriteta. U Gračanici pobediti, 25 posto je dobila Albanska partija i zajedno su sa Rašićem hteli da fromiraju vlast, ali nisu mogli jer je 61 posto dobila Srpska lista. Videli ste i predstavnika EU koji je bio zapanjen što zapošljavamo 400 ljudi u zdravstvenom sistemu. Pa jesi li čitao Briselski sporazum, šta se praviš lud. Nemoguće je da bude lakše, jer je nezavisnost porglašena 2008. 17 godina posle toga oni se muče i jedna slobodarska nepokorena Srbija ne priznaje Kosovo. 

Na pitanje zašto misli da će za 5 ili 10 godina biti bolje Srbija, Vučić je rekao da ne može da otkriva i da se vodi logikom gvodzenih argumenata.

- Idem uskoro na bileteralnu večeru kod Makrona. rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM