VUČIĆ O IZBORIMA NA KIM: Optimista sam za položaj Srba za 5 do 10 godina
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u osvrnuo se na izbore na KiM.
- Nisam optimista po pitanju Srba posle lokalnih izbora, ali jesam optimista za položaj Srba na KiM za 5 do 10 godina. Čestitao sam im svima na uspehu na izborima, jer su svi stranci radili protiv njih, odavde mejnstrim mediji radili protiv njih, i srpski i albanski protivnici bili protiv njih. To su ljudi od autoriteta. U Gračanici pobediti, 25 posto je dobila Albanska partija i zajedno su sa Rašićem hteli da fromiraju vlast, ali nisu mogli jer je 61 posto dobila Srpska lista. Videli ste i predstavnika EU koji je bio zapanjen što zapošljavamo 400 ljudi u zdravstvenom sistemu. Pa jesi li čitao Briselski sporazum, šta se praviš lud. Nemoguće je da bude lakše, jer je nezavisnost porglašena 2008. 17 godina posle toga oni se muče i jedna slobodarska nepokorena Srbija ne priznaje Kosovo.
Na pitanje zašto misli da će za 5 ili 10 godina biti bolje Srbija, Vučić je rekao da ne može da otkriva i da se vodi logikom gvodzenih argumenata.
- Idem uskoro na bileteralnu večeru kod Makrona. rekao je Vučić.
