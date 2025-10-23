"JA NEĆU DA PRIHVATIM NEZAVISNOST KOSOVA" Vučić o EU: Verujem da sada postoji jedan novi zamajac...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o Evropskoj uniji

- Tri i po godina mi nismo otvorili nijedno poglavlje. To se poklapa sa početkom rata u Ukrajini. Bio sam kod Putina 25. novembra u Sočiju, to je bio jedan do najboljih naših razgovora, tada sam shvatio šta se zbiva. Iako nije pomenuo Ukrajinu, znao sam šta se zbiva i rekao sam saradnicima da će biti rata. Jedini uz šeika Muhameda na otvaranju Olimpijskih igara. Promašio sam za 6 dana. Bili bismo šampioni sveta u čemu hoćete, samo da smo uveli sankcije Rusiji. Verujem da sada postoji jedan novi zamajac, nama EU je veoma značajna. EU je najveći investitor,iako je ekonomija u padu, to je mesto gde se najbolje živi. Mislim da će biti mnogih iznenađenja i da će biti drugačijih geopolitičkih odluka u nardenih godinu dana. U Kopenhagenu kada sam rekao da je jedina reč bila rat, još sam bio blag. Kada svaki dan govorite o sukobima i naoružavanju, jednom će da se dogodi. Otvaraju nam se neke šanse, da uđemo pre možda 2030, mislim da takve šanse postoje. Jedno pitanje postoji, kako da se reši pitanje KiM? Ja neću to da prihvatim nezavisnost Kosova.

- Poštujem Uruslu, razgovarao sam sa njom o svim važnim temama. Mnogo smo razgovarali i dugo nasamo. Razgovor je bio otvoren i iskren i razgovor dvoje ljudi koji se poštuju.

