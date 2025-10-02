MINISTARKA SNEŽANA PAUNOVIĆ U ATINI

MINISTARKA državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Atini, gde se sastala sa ministrom unutrašnjih poslova Grčke Teodorosom Livanisom i ministrom za digitalno upravljanje Dimitrisom Papastergiuom. Sastancima je prisustvovao i ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković.

Foto MDULS

U razgovorima je potvrđeno vekovno prijateljstvo i tradicionalna bliskost dve države i naroda, kao i spremnost za dalje jačanje saradnje u oblastima od značaja za građane i lokalne zajednice.

Ministarka Paunović je naglasila značaj nastavka bratimljenja opština i gradova Srbije i Grčke i pozvala grčkog kolegu da u prvoj polovini 2026. godine zajednički organizuju konferenciju u Srbiji, koja bi okupila predsednike jedinica lokalne samouprave obe države. Grčka strana je s oduševljenjem prihvatila inicijativu i predložila formiranje zajedničkog organizacionog tima. Takav događaj bi bio snažan podsticaj za razvoj kulturne razmene, turizma, obrazovanja, digitalizacije, zaštite životne sredine i lokalnog ekonomskog razvoja.

U razgovoru sa ministrom Livanisom potvrđena je i zajednička posvećenost unapređenju granične infrastrukture. Ambasador Nedeljković podsetio je da je, kao rezultat posete ministra Livanisa Srbiji, Grčka opredelila više od 25 miliona evra za rekonstrukciju graničnog prelaza Evzoni, projekta od ključnog značaja za brži protok ljudi i robe, i rast spoljnotrgovinske saradnje.

U razgovoru sa ministrom Papastergiuom, ministarka Paunović istakla je da digitalizacija predstavlja temelj reforme državne uprave u Srbiji. Ona je pozvala grčkog kolegu da poseti Srbiju i obiđe Državni data centar u Kragujevcu, kako bi se iz prve ruke uverio u napredak Srbije u ovoj oblasti.

Grčka strana predstavila je više inovativnih digitalnih rešenja, među kojima su digitalni novčanik, digitalni asistent, digitalizacija katastra i aplikacija za tumačenje zakona, kao i nacionalna aplikacija „Kids Wallet“ za zaštitu dece na internetu. Ova rešenja omogućavaju jednostavniji pristup državnim uslugama, veću pravnu sigurnost i viši nivo bezbednosti za građane.

Ministarka Paunović ocenila je da ovakvi projekti pokazuju suštinu digitalizacije, ona nije sama sebi svrha, već konkretna korist za građane u svakodnevnom životu.

Srbija, kao lider u regionu u oblasti digitalne transformacije, nastavlja da gradi upravu koja je jednostavnija, efikasnija i po meri građana i privrede.