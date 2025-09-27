Politika

SKANDALOZNO: Blokaderi sa FPN krenuli u legalizaciju Adema Jašarija i terorističkog pokreta OVK (FOTO)

SVAŠTA smo mogli da vidimo od blokadera u proteklim mesecima, ali ovo sada je nadmašilo očekivanja.

Na Iks nalogu, blokaderi sa Fakulteta političkih nauka su poručili da članovi takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) nisu teroristi i krvoločne ubice Srba, već "pripadnici paramilitarnih nelegalnih snaga".

- Okej, naša "prepametna deca" nobelovci počela da slave Jašarija. Ne samo da ne smeju da napišu da je terorista, već ga doslovno slave i pljuju Beograd što je eliminisan. Blag je termin ustaše za vas. Vi ste obična balega - napisao je jedan korisnik društvene mreže Iks.

