Politika

VUČIĆ SE OGLASIO RANO UJUTRU "Oni ne odustaju od obojene revolucije jer su uložili ogroman novac, a mi ne odustajemo od Srbije"

В.Н.

27. 09. 2025. u 08:25

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se u 8 časova putem zvaničnog instagram naloga.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

U objavi, on je poručio:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

- Oni ne odustaju od obojene revolucije jer su uložili ogroman novac, a mi ne odustajemo od Srbije jer je volimo najviše na svetu.

