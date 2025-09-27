VUČIĆ SE OGLASIO RANO UJUTRU "Oni ne odustaju od obojene revolucije jer su uložili ogroman novac, a mi ne odustajemo od Srbije"
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se u 8 časova putem zvaničnog instagram naloga.
U objavi, on je poručio:
- Oni ne odustaju od obojene revolucije jer su uložili ogroman novac, a mi ne odustajemo od Srbije jer je volimo najviše na svetu.
