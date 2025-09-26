"TO NIJE BILA VEČERA" Vučić o prijemu u UN: Izabrao sam ono što je za Srbiju najvažnije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas navode zamenika predsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića da američki predsednik Donald Tramp nije hteo da primi Vučića na večeru u okviru prijema povodom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i naveo nije bila u pitanju večera, već propagandno slikanje a da je on izabrao ono što je za Srbiju najvažnije.

Foto Tanjug/AP/Frank Franklin II

- To nije bila večera, da je bila večera ja bih otišao. To je propagandno slikanje i, nažalost ili na sreću, imao sam te večeri mnogo toga značajnog da uradim i čini mi se da sam birao ono što je za Srbiju najvažnije - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Njujorku, gde učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Istakao je da ne želi da odgovara nekome ko bi morao takve stvari da zna jer je bio na takvom mestu da je morao da zna kako se organizuju prijemi povodom GS UN.

- Ako imate takvo neznanje, onda je sreća što niste na bilo kojem mestu gde biste mogli da učinite štetu Srbiji još većom od one koju činite - dodao je Vučić.

(Tanjug)

