GRUHONJIĆ OSMISLIO TRASU KAKO DA EKSTREMNA LEVICA UNIŠTI SRBIJU! Iskoristiće blokadere, a onda uništiti sve naše tradicionalne vrednosti

IDEOLOG blokadera, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dinko Gruhonjić, poznat po ustašoljublju i mržnji svega što je srpsko, dao je intervju za magazin "Standard", u kojem zagovara svoju zamisao da studentski pokret, odnosno blokaderi, treba da osnuje svoju političku organizaciju!

Foto: Jutjub/Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Na pitanje S. Velfela, koji bi mogao biti nastavak organizovanih protesta i blokaderskih aktivnosti, Gruhonjić ističe da je ključno da studentski blokaderski pokret osnuje svoju političku organizaciju!

- To bi ih učinilo legitimnim političkim akterom, sposobnim da vode dijalog sa Briselom, opozicionim strankama, NVO i svim progresivnim delovima društva. Važno je dobiti podršku iz Brisela - kaže Gruhonjić.

Takođe, Gruhonjić ističe da oni, kako kaže, "ne moraju nužno da vode ovu organizaciju", jasno je za koga je u svojoj koncepciji stvarnosti u Srbiji rezervisao ovo mesto:

- Ne moraju nužno voditi tu organizaciju, ali treba da funkcionišu kao „etički sudije“ ili „arbitri“. Ne samo da treba objaviti listu kandidata, već i jasno pokazati ko želi da bude politički aktivan. Potrebna su imena! - naveo je on.

U svom intervjuu za "Standanrd" Gruhonjić je napao i u "isti koš" stavio predsednika Srbije Aleksandra Vučića, mađarskog premijera Viktora Orbana, ali i američkog predsednika Donalda Trampa, i to besramno ih optužujući kako pokušavaju da obrazovane ljude predstave kao "elitu koju drugi treba da mrze", a blokaderske zakonom zabranjene aktivnosti na fakultetima, poput političkog delovanja koje već mesecima unazad gledamo na visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji, Gruhonjić pravda upravo tom tobožnjom mržnjom prema obrazovanim ljudima!

Ako se nazemare sve druge potpuno očigledne laži koje je ideolog blokadera izneo u ovoj intervjuu, defititivno je za najveću zabrinutost poredak koji Gruhonjić sa blokaderima želi da uspostavi u našoj zemlji.

To je, najjednostavnije rečeno - poredak u kojem niko sem njih, blokadera i njihovih ideologa, ekstremnih levičara poput Gruhonjića - nema pravi NI NA MIŠLjENjE.

Dinko Gruhonjić svakako je poznat kao neko ko zastupa ideologiju ekstremnih levičara - onih koji nam već mesecima govore kako bi naše crkve pretvarali u pabove, kako bi priznali Kosovo, otcepili od Srbije Vojvodinu. I sada upravo on zagovara ideju da studenti blokaderi izađu sa svojom listom, kako bi se zapravo ekstremni levičari dočepali vlasti, te da u procesu uništavanja svih vrednosti koje baštini naše društvo blokaderi treba da budu etičke sudije!

A kako zapravo izgleda svet koji nam nudi radikalna levica i koji zagovara Dinko Gruhonjić?

Teško bi bilo nabrojati sve devijantnosti i narodski rečeno boleštine koje već godinama pokušavaju da svetu nametnu poklonici ove ideologije.

1. Njihov svet je svet bez reda, zakona i pravila. Deviza je jasna - odgovornosti nema, granica u devijantnom ponašanju takođe - svima je SVE dozvoljeno.

2. Svet radikalne levice je svet lišen moralnog kompasa - ne postoji granica šta je u ponašanju nedozvoljeno, šta je društveno neprihvatljivo. Za radikalne levičare konvencionalne socijalne norme ne postoje - nešto je NEPRIMERENO i nešto se NE SME samo ako si na drugoj strani.

3. Kada smo kod nepostajanja moralnog kompasa - u svetu koji nudi radikalna levica, pedofilija, kao verovatno najdevijantniji oblik ponašanja sa kojim se do sada susrelo čovečanstvo, je PRIHVATLjIVA, a deca koja u njihovom viđenju realnosti mogu biti regularan predmet nečije požude, bez pristanka roditelja takođe mogu i menjati pol. Ovakvi socijalni "eksperimenti" već su sprovedeni u nekim zapadnim zemljama.

4. Porodicu - osnovnu jedinicu građe svakog društva, radikalni levičari vide ne kao zajednicu oca i majke, sa potomstvom, već kao zajednicu RODITELjA JEDAN i RODITELjA DVA. O intencionalnom urušenju institucije porodice u idealnom svetu koji propagira ekstremno levičarska ideologija, mogla bi se napisati čitava, vrlo ozbiljna, sociološka studija.

5. U svetu po specifičnoj negativnoj selekciji izbrisanih granica između polova koje zastupa radikalna levica, dolazimo do problema da se ovakav pristup ODRAŽAVA na sve društvene sfere. Jedna od njih je i sport, pa smo tako svedoci da je nekome ko je po svom genotipu muškarac, a oseća se drugačije kao "ona" ili "ono", dozvoljeno da se u sportu takmiči sa ženama. Ovo je samo jedan od primera nefer borbe koji nam ovaj svet nameće.

6. UNIŠTENjE obrazovanja takođe je jedan od ciljeva ekstremno levičarske ideologije. Već godinama smo svedoci trendova menjanja bajki, udžbenika, i njihovog prisilnog uklapanja u levičarsku ideologiju - setimo se samo gej likova ubačenih u Diznijeve projekte namenjene najmlađima, menjanja osnova seksualnog vaspitanja, nasilnog uvođenja pojma transrodnosti i "roditelja 1 i 2" u udžbenike, čak i za najmlađe! I tu nije kraj... Levičari žele da nam nametnu svet u kojem se deca u najranijem uzrastu (vrtiću, nižim razredima osnovne škole) uče kako da upražnjavaju seksualne aktivnosti. Ovakvi primeri, ne na nivou izuzetka, stižu nam iz zemalja Skandinavije...

7. Kada je u pitanju ovaj deo Evrope, posebno aktivan u nametanju ekstremno liberalnih vrednosti, setimo se samo gej parade u Švedskoj, organizovane za decu u vrtiću! Posebno su uznemirujući eksperimenti koje levičarski svet nastoji da sprovodi na najmlađima, u njihovoj FORMATIVNOJ FAZI, kada se usvajaju matrice ponašanja za ceo život - čitaj, indoktrinira nova vojska levičara. Za upražnjavanje seksa u najranijem periodu, kao i pomenu pola, u svetu radikalne levice deci nije potrebna dozvola roditelja - što nas dovodi do jasne slike nametanja VASPITNE MATRICE - autoritet ne postoji, granice ne postoje, obaveze ne postoje, dok su lična prava bezgranična, i sve, apsolutno sve je dozvoljeno. U vaspitnu matricu nepostojanja autoriteta uklapa se i uništenje vojske - setimo se šta su od vojske u našoj zemlji uradili oni koji su bili na vlasti pre 2012. godine, a koji danas, na krilima blokaderskog pokreta ponovo pokušavaju da zasednu u fotelje.

8. Deca kojoj je DOZVOLjENO SVE - možda su najopasnija zamka sveta ekstremne levice. Posledice ovakvog zamaha osećaju se i u našoj zemlji - u školama je danas deci sve dozvoljeno, i tako dobijamo decu koja nastavnicima izmiču stolice (setimo se primera nastavnice Marije iz Trstenika), što dalje vodi u potpunu ANARHIJU.

9. NASILNOST onih koji stalno za nasilje optužuju drugu stranu je takođe jedna od osnovnih karakteristika njihovog liberalnog sveta. Setimo se pokušaja nasilnog uvođenja rodno senzitivih reči i svih "kinja" koje su u jednom momentu pretile da ozbiljno i ponovo nasilno deformišu i srpski jezik.

10. Možda i najopasnija varka sveta koji nudi radikalna levica jeste MIŠLjENjE KAO ZLOČIN. U njihovom svetu, pravo na drugačije mišljenje ne postoji, a svako ko ima različito mišljenje, automatski postaje neprijatelj. Kako se protiv neprijatelja "valja boriti" dolazimo do toga da je u svetu ekstremne levice uklanjanje onoga ko drugačije misli DOZVOLjENO, i upravo ovim putem došli smo jezivog ubistva Čarlija Kirka. Kako je rekla italijanska premijerka, kada nemate argumente plašite se onih koji ih imaju - a najlakši put u toj borbi, u svetu radikalne levice, jeste uklanjanje onih koji DRUGAČIJE MISLE. Ovakvi modeli ponašanja prepoznaju se i u delovanju blokadera u našoj zemlji.