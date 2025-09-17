GLOBALNA BORBA PROTIV EKSTREMNE LEVICE: Porodica nasuprot legalizaciji pedofilije i da li će Srbija uspeti da sačuva tradicionalne vrednosti

SUDEĆI po izjavama koje nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka stižu iz vrha vlasti u Vašingtonu, konkretno od strane američkog predsednika Donalda Trampa, kao i njegovog zamenika Džej di Vensa, ali i nekih reakcija sa evropskog tla, moglo bi se konstatovati da u svetu počinje globalna borba protiv ekstremne levice, te da je ovom licemernom ekstremnom pokretu, koji po pravilu stvari za ekstremizam uvek optužuje suprotnu stranu, konačno odzvonilo.

Foto: Profimedia

Naime, sve je veći međunarodni pokret koji se suprotstavlja ekstremnoj "levici", koja nameće devijantne ideologije, pokušava da raskine istorijske i kulturne veze sa nacionalnim tradicijama, podriva obrazovni sistem i ide čak dotle da se zalaže za legalizaciju pedofilije pod okriljem "progresivnih ideja".

Talas otpora protiv ovakvih ideologija u svetu sve je izraženiji, a ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, bliskog saradnika predsednika Donalda Trampa, i zagovornika tradicionalnih stavova, dodatno je produbilo ovu priču.

Naime, kako poslednjih dana nakon ubistva svog bliskog saradnika govori američki predsednik Donald Tramp, problem je na "levici", ne na "desnici".

- Kada pogledate šljam koji ružno govori o našoj zemlji, paljenje američke zastabve svuda... To nije "desnica", to je "levica". Oni su već pod istragom - rekao je Tramp novinarima.

Obračun sa blokaderima - radikalnim levičarima, najavili su potpredsednik SAD Džej Di Vens i zamenik šefa kabineta u Beloj kući Stiven Miler u emisiji “Šou Čarlija Kirka” koju su njih dvojica vodila umesto ubijenog domaćina.

- Sav naš bes zbog ubistva Čarlija Kirka usmerićemo na njih! Razbićemo tu terorističku mrežu radikalnih levičara! - poručili su oni.

Kada govorimo o evropskom tlu, u Mađarskoj, premijer Viktor Orban već godinama vodi odlučnu borbu protiv ekstremnih "levičarskih" tendencija koje preti da unište porodične vrednosti i nacionalni identitet. Nakon tragične smrti Čarlija Kirka i premijerka Italije Đorđa Meloni otvoreno govori o borbi i potrebi za povratkom zdravom razumu i tradicionalnim vrednostima. Kako je navela govoreći o esktremnim levičarima i Kirkovom ubistvu - kada nemate argumente plašite se onih koji ih imaju:

- Mržnja i političko nasilje se dramatično vraćaju kao stvarnost, dovodeći do toga da mnoga pitanja dođu do izražaja. Dolazim iz političke zajednice koja je često bila nepravedno optuživana za širenje mržnje, optuživana, gle čuda, od strane istih ljudi koji danas ćute, umanjuju ili čak opravdavaju ili slave unapred smišljeno, namerno, hladnokrvno ubistvo 31-godišnjeg čoveka čiji je jedini zločin bio da hrabro brani svoje ideje. On bi jednostavno sedeo u javnosti i dozvoljavao bilo kome da ga izazove na debatu o bilo kojoj temi, jer je bio uveren u svoje ideje. Radio je to sa osmehom na licu, radio je to sa poštovanjem, zato je bio zastrašujući. Jer kada nemate argumente, plašite se onih koji ih imaju. Videla sam da se to dešava mnogo puta. Oni koji nemaju argumente imaju samo oružje kriminalizacije, oružje uvreda, oružje diskreditacije svog protivnika, oružje nasilja, koje uvek počinje kao verbalno nasilje, ali ponekad postaje i fizičko nasilje. Ovo kažem i zato što sam poslednjih dana pročitala mnogo nehumanih komentara o smrti Čarlija Kirka, a pročitala sam i druge zastrašujuće. Jedna od njih je od Pjera Đorđa Odefredija, levičarskog intelektualca, koji je rekao da pucanje na Martina Lutera Kinga i pucanje na predstavnika MAGA nije ista stvar. Sada bih želela da pitam ovog uvaženog profesora šta tačno misli pod tim. Da li to znači da je legitimno pucati na određene ljude zbog njihovih ideja? Ili da je manje ozbiljno pucati na njih zato što ne delimo njihove ideje? Ili da je razumljivo želeti da ih pucamo zbog njihovih ideja? Da li to znači da je potrebno da imamo blaže kazne za one koji ubijaju političare na "desnici"? - upitala je Melonijeva.

Foto: AP

Pošast radikalne levice, na žalost, prenela se i na našu zemlju. Već mesecima gledamo šta rade blokaderi, nasilnici i destruktivci kod nas u Srbiji. Očigledno je da oni nisu izolovan slučaj - već deo istog globalnog obrasca koji pokušava da uništi tradicionalne vrednosti zemalja. Oni ne traže dijalog, već dominaciju. Njihov cilj nije bolji sistem, već rušenje postojećeg. Priznanje lažne države Kosovo, priznanje genocida u Srebrenici, otcepljenje Vojvodine, napadi na crkvu i patrijarha, napadi na vojsku i pokušaj njenog uništenja, namere su upravo tih ekstremnih levičara koje već pokušavaju da sprovedu u našoj zemlji. Među najpoznatijim primerima njihovog delovanja svakako su najava da će crkve pretvarati u pabove, juriti po ulicama i jahati sve one koji ne misle kao oni... Palili su i gazili tobojku u više navrata, uništavali državna obeležja, pretili da će proterati nepodobne Srbe iz Srbije... I sve to uz podršku medijskih platformi koje služe za sakrivanje istine i iznošenja laži.

Foto: Profimedia

Pitanje je, da li će Srbija pokleknuti pod pritiskom ekstremne levice i raskinuti sve veze sa tradicionalnim vrednostima koje su deo kulturnog identiteta našeg naroda i da li ćemo uspeti da očuvamo normalnost koja se sve više gubi, a što se jasno vidi na primerima koji dolaze iz sveta.

A kako zapravo izgleda svet koji nam nudi radikalna levica?

Teško bi bilo nabrojati sve devijantnosti i narodski rečeno boleštine koje već godinama pokušavaju da svetu nametnu poklonici ove ideologije.

1. Njihov svet je svet bez reda, zakona i pravila. Deviza je jasna - odgovornosti nema, granica u devijantnom ponašanju takođe - svima je SVE dozvoljeno.

2. Svet radikalne levice je svet lišen moralnog kompasa - ne postoji granica šta je u ponašanju nedozvoljeno, šta je društveno neprihvatljivo. Za radikalne levičare konvencionalne socijalne norme ne postoje - nešto je NEPRIMERENO i nešto se NE SME samo ako si na drugoj strani.

3. Kada smo kod nepostajanja moralnog kompasa - u svetu koji nudi radikalna levica, pedofilija, kao verovatno najdevijantniji oblik ponašanja sa kojim se do sada susrelo čovečanstvo, je PRIHVATLjIVA, a deca koja u njihovom viđenju realnosti mogu biti regularan predmet nečije požude, bez pristanka roditelja takođe mogu i menjati pol. Ovakvi socijalni "eksperimenti" već su sprovedeni u nekim zapadnim zemljama.

4. Porodicu - osnovnu jedinicu građe svakog društva, radikalni levičari vide ne kao zajednicu oca i majke, sa potomstvom, već kao zajednicu RODITELjA JEDAN i RODITELjA DVA. O intencionalnom urušenju institucije porodice u idealnom svetu koji propagira ekstremno levičarska ideologija, mogla bi se napisati čitava, vrlo ozbiljna, sociološka studija.

5. U svetu po specifičnoj negativnoj selekciji izbrisanih granica između polova koje zastupa radikalna levica, dolazimo do problema da se ovakav pristup ODRAŽAVA na sve društvene sfere. Jedna od njih je i sport, pa smo tako svedoci da je nekome ko je po svom genotipu muškarac, a oseća se drugačije kao "ona" ili "ono", dozvoljeno da se u sportu takmiči sa ženama. Ovo je samo jedan od primera nefer borbe koji nam ovaj svet nameće.

6. UNIŠTENjE obrazovanja takođe je jedan od ciljeva ekstremno levičarske ideologije. Već godinama smo svedoci trendova menjanja bajki, udžbenika, i njihovog prisilnog uklapanja u levičarsku ideologiju - setimo se samo gej likova ubačenih u Diznijeve projekte namenjene najmlađima, menjanja osnova seksualnog vaspitanja, nasilnog uvođenja pojma transrodnosti i "roditelja 1 i 2" u udžbenike, čak i za najmlađe! I tu nije kraj... Levičari žele da nam nametnu svet u kojem se deca u najranijem uzrastu (vrtiću, nižim razredima osnovne škole) uče kako da upražnjavaju seksualne aktivnosti. Ovakvi primeri, ne na nivou izuzetka, stižu nam iz zemalja Skandinavije...

Foto Printskrin Bajka o gej zecu!

7. Kada je u pitanju ovaj deo Evrope, posebno aktivan u nametanju ekstremno liberalnih vrednosti, setimo se samo gej parade u Švedskoj, organizovane za decu u vrtiću! Posebno su uznemirujući eksperimenti koje levičarski svet nastoji da sprovodi na najmlađima, u njihovoj FORMATIVNOJ FAZI, kada se usvajaju matrice ponašanja za ceo život - čitaj, indoktrinira nova vojska levičara. Za upražnjavanje seksa u najranijem periodu, kao i pomenu pola, u svetu radikalne levice deci nije potrebna dozvola roditelja - što nas dovodi do jasne slike nametanja VASPITNE MATRICE - autoritet ne postoji, granice ne postoje, obaveze ne postoje, dok su lična prava bezgranična, i sve, apsolutno sve je dozvoljeno. U vaspitnu matricu nepostojanja autoriteta uklapa se i uništenje vojske - setimo se šta su od vojske u našoj zemlji uradili oni koji su bili na vlasti pre 2012. godine, a koji danas, na krilima blokaderskog pokreta ponovo pokušavaju da zasednu u fotelje.

8. Deca kojoj je DOZVOLjENO SVE - možda su najopasnija zamka sveta ekstremne levice. Posledice ovakvog zamaha osećaju se i u našoj zemlji - u školama je danas deci sve dozvoljeno, i tako dobijamo decu koja nastavnicima izmiču stolice (setimo se primera nastavnice Marije iz Trstenika), što dalje vodi u potpunu ANARHIJU.

9. NASILNOST onih koji stalno za nasilje optužuju drugu stranu je takođe jedna od osnovnih karakteristika njihovog liberalnog sveta. Setimo se pokušaja nasilnog uvođenja rodno senzitivih reči i svih "kinja" koje su u jednom momentu pretile da ozbiljno i ponovo nasilno deformišu i srpski jezik.

10. Možda i najopasnija varka sveta koji nudi radikalna levica jeste MIŠLjENjE KAO ZLOČIN. U njihovom svetu, pravo na drugačije mišljenje ne postoji, a svako ko ima različito mišljenje, automatski postaje neprijatelj. Kako se protiv neprijatelja "valja boriti" dolazimo do toga da je u svetu ekstremne levice uklanjanje onoga ko drugačije misli DOZVOLjENO, i upravo ovim putem došli smo jezivog ubistva Čarlija Kirka. Kako je rekla italijanska premijerka, kada nemate argumente plašite se onih koji ih imaju - a najlakši put u toj borbi, u svetu radikalne levice, jeste uklanjanje onih koji DRUGAČIJE MISLE. Ovakvi modeli ponašanja prepoznaju se i u delovanju blokadera u našoj zemlji.