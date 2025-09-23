Politika

ŠEŠELJ SE HITNO OGLASIO: Situacija je alarmantna

Novosti online

23. 09. 2025. u 16:21

PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj govorio je o zdravstvenom stanju generala Nebojše Pavkovića, koji se trenutno nalazi u finskom zatvoru.

ШЕШЕЉ СЕ ХИТНО ОГЛАСИО: Ситуација је алармантна

Foto: V. Danilov

Lider radikala je otkrio da ga je zvala Pavkovićeva ćerka.

- Njemu je porodica došla u posetu i zatekla ga u veoma lošem stanju. On nije u stanju da ustane iz kreveta i primi svoju porodicu u posetu. Finske zatvorske vlasti su mu uskratile svaku lekarsku negu. Nit su spremni da mu daju infuziju, niti da mu daju lekove za visok šećer u krvi, ni bilo šta drugo. Jednostavno, 22 dana ga puštaju da tako životari bez ikakve lekarske pomoći. Situacija je alarmantna. Porodica se obratila meni, Vučku i ne znam da li još nekome - poručio je Šešelj za B92.

Šešelj je zatražio da reaguju državne vlasti Republike Srbije i zaprete prekidom diplomatskih odnosa sa Finskom.

- Finska je donedavno bila najbolje mesto za izdržavanje kazne, po uslovima u zatvoru, odjednom se pretvorila u najgore mesto - upozorio je predsednik SRS.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

USTALASALI SE SRBOMRSCI (VIDEO)
Politika

0 7

USTALASALI SE SRBOMRSCI (VIDEO)

I DOK se zdravorazumni ljudi ponose Srbijom i cene svoje, postoje oni koji uporno vole da podbadaju, diskriminišu, bezuspešno ismevaju svoje ljude poput već dokazanih glasila N1 i Nove, koje mržnja stavlja na istu stranu sa neprijateljima Srbije.

23. 09. 2025. u 15:45

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)