ŠEŠELJ SE HITNO OGLASIO: Situacija je alarmantna
PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj govorio je o zdravstvenom stanju generala Nebojše Pavkovića, koji se trenutno nalazi u finskom zatvoru.
Lider radikala je otkrio da ga je zvala Pavkovićeva ćerka.
- Njemu je porodica došla u posetu i zatekla ga u veoma lošem stanju. On nije u stanju da ustane iz kreveta i primi svoju porodicu u posetu. Finske zatvorske vlasti su mu uskratile svaku lekarsku negu. Nit su spremni da mu daju infuziju, niti da mu daju lekove za visok šećer u krvi, ni bilo šta drugo. Jednostavno, 22 dana ga puštaju da tako životari bez ikakve lekarske pomoći. Situacija je alarmantna. Porodica se obratila meni, Vučku i ne znam da li još nekome - poručio je Šešelj za B92.
Šešelj je zatražio da reaguju državne vlasti Republike Srbije i zaprete prekidom diplomatskih odnosa sa Finskom.
- Finska je donedavno bila najbolje mesto za izdržavanje kazne, po uslovima u zatvoru, odjednom se pretvorila u najgore mesto - upozorio je predsednik SRS.
