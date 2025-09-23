ŠEŠELJ SE HITNO OGLASIO: Situacija je alarmantna

PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj govorio je o zdravstvenom stanju generala Nebojše Pavkovića, koji se trenutno nalazi u finskom zatvoru.

Foto: V. Danilov

Lider radikala je otkrio da ga je zvala Pavkovićeva ćerka.

- Njemu je porodica došla u posetu i zatekla ga u veoma lošem stanju. On nije u stanju da ustane iz kreveta i primi svoju porodicu u posetu. Finske zatvorske vlasti su mu uskratile svaku lekarsku negu. Nit su spremni da mu daju infuziju, niti da mu daju lekove za visok šećer u krvi, ni bilo šta drugo. Jednostavno, 22 dana ga puštaju da tako životari bez ikakve lekarske pomoći. Situacija je alarmantna. Porodica se obratila meni, Vučku i ne znam da li još nekome - poručio je Šešelj za B92.

Šešelj je zatražio da reaguju državne vlasti Republike Srbije i zaprete prekidom diplomatskih odnosa sa Finskom.

- Finska je donedavno bila najbolje mesto za izdržavanje kazne, po uslovima u zatvoru, odjednom se pretvorila u najgore mesto - upozorio je predsednik SRS.