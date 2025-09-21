VUČIĆ SAOPŠTAVA NOVU MERE DRŽAVE: Kompletnu legalizaciju celog objekta plaćate 100 evra, pošaljete samo jedan papir (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Palate Srbija povodom novih mera države u korist građana Srbije.

Vučić je rekao da veurje da će svi biti radosni kad čuju šta se predlaže i nudi građanima Srbije.

- Postoji 4,8 miliona nelegalnih objekata u našoj zemlji. Ti ljudi ne mogu da stave te objekte pod hipoteku, ne mogu da raspolažu tom imovinom. Isotvremeno se i najčešće ne plaća ni porez na imovinu na te objekte gde država gubi. Imam ojednu nepoznatu situaciju gde ljudi nemaju izvesnu budućnost, a mi smo od 97 godine sve rešavali zakonima koji su bili loši. Predložićemo zakon koji smo nazvali "Svoj nad svome" po neverovatnim uslovima za građane Srbije - kaže Vučić.

Ističe da u digitalmnoj formi evidentiraju sve objekte i odlučuju o vlasništvu.

- Eletronsku prijavu pošaljete do Nove godine u svakom mestu u opštini. Jedan običan papir pošaljete i u roku od 60 dana imate legalan svoj objekat u potpunosti i slušajte po kojoj ceni. Cena se kreće za negde oko 70 posto objekata kompletan objekat platite 100 evra. NE po kvadratu, nego ukupno. A najskuplje će biti recimo stan na Terazujama od 200 kvadrata, za to platite 1.000 evra. To je najviše i ja mislim da su to neverovatni uslovi - kaže Vučić.

- Sve na selima, zaseoci, sela, maksimalna cena 100 evra. Ali nije 100 evra samo kuća, reč je o stanu ili kući. Svako selo bilo gde u Srbiji nije samo kuća porodična, već i štala, šupa, ostava za alat, sve što vam je potrebno, a nema 500 kvadrata, ide za 100 evra. Pet objekata, 100 evra ukupno i sve vam je legalno. Ne odgovaramo za intsalacije koje ste postavili i tehničke stvari. Mi odgovaramo za upis prava svojine. Ne tražimo ništa od vas sem sitnice. Svi vaši objekti postaju legalni - kaže Vučić.

Kaže da su napravili sve po zonama.

Svi objekti od tog trenutka postaju legalni, naglasio je predsednik, i objasnio kako će to ići po gradovima.

- Skupe su Terazije, ali to je cena 20 odsto jednog kvadrata ukupno, 1000 evra za stan od 200 kvadrata u centru grada. Ali, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, gradovima koji imaju zajedno sa okolinom preko 100.000 stanovnika. To su Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Leskovac, Kruševac, Novi Pazar, Zrenjanin, Pančevo, Kraljevo, Valjevo, Smederevo, i mislim Vranje. Ta mesta, od 100.000 do 500.000, ali unutar gradova, u selima, maksimalno 100 evra. U prigradskim delovima, maksimalno 200 evra ukupno se plaća. Samo u centru, što bi mlađi ljudi rekli centru centra se određuje nešto više po zonama. Ali maksimalno u centru Novog Sada, Niša, do 500 evra. Ja stvarno mislim da su ti uslovi gotovo neverovatni - kazao je predsednik.

Vučić ističe da imamo najveći broj mesta od 50.000 do 100.000 stanovnika.

- Sombor, Kikinda, Loznica, mnogi drugi. Tu je maksimalna cena u centru do 300 evra, svuda okolo 100 do 150 evra. Sa svim pomoćnim objektima, osim onih gde je neko napravio 1000 kvadrata halu. Tu smo spremni da uradimo nešto poput 10 evra po kvadratu. U centru gradova ispod 50.000 ne može da pređe 150 evra.

- Samo su dva osnovna uslova za koga ovo ne važi. Za one koj isu gradili na tuđem privtanom zemljištu, nemaju pravni osnov za legalizaciju. I drugo je za one koji su gradili u zaštićenom području. Ti objekti će najčešće postati vlasništvo države - kaže Vučić.

- Da biste razumeli da ovo nije šala, nećemo da pretimo rušenjem, jer država nije sposobna da ruši. Ako želite da se i dalje u budućnosti bavite nelegalnom gradnjom, nećemo ništa da vam rušimo, nešto drugo ćemo da uradimo, to će postati vlasništvo države. Čisto kao suza. Mislili ste da možete da prevarite državu. A onda ćemo to dati nekom drugom. Mislim da će ljudi biti neverovatno srećni zbog ovoga. Ovo je tačka na nelegalnu gradnju - kaže Vučić.

Predsednik kaže da će sve biti u budućnosti kontrolisano na godišnjem nivou, dronovima.

- Beograd, Mladenovac, Sopot, Obrenovac, Grocka, Surčin, Barajevo i Lazarevac. Dakle, u svim tim opštinama 100 evra, osim u centru mesta, može da ide do maksimalno 200 evra, iako je reč o Beogradu. Svako selo 100 evra. Kuća, šupa, štala, sve što poželite. Biće i na Voždovcu, ta opština ima svoj prigradski deo, jeftinije od Belog potoka ka Avali, Jajinci su već urbana zona. Ako pogledate Zemun i Batajnicu, tamo je jeftinije, Surčin, Dobanovci, Busije, Šangaj, Altina, sve je mnogo mnogo jeftinije nego što će biti centar grada - rekao je on.

Kaže da su to izvanredne vesti za građane Srbije i da je sve čisto kao suza.

- Ono što je stečeno kriminalom biće rešavano zakonskim i podzakonskim aktima. To obične ljude, domaćine srpske, uopšte ne treba posebno da zanima - kaže Vučić.