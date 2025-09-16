Politika

JAPANSKI CAR LIČNO DOČEKAO VUČIĆA Predsednik poručio: Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog poštovanja i prijateljstva

В.Н.

16. 09. 2025. u 04:30

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tokiju sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom.

Foto: Printskrin

- Imao sam čast da se u Tokiju sastanem sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom. Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje naše dve zemlje. 🇷🇸🤝🇯🇵

Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti – posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, kao i snažnu volju da gradimo budućnost zasnovanu na saradnji i razumevanju.

Za našu zemlju velika je privilegija što ima priliku da učvrsti veze sa jednim od najrazvijenijih i najuglednijih naroda sveta, a posebno što se to čini kroz ovako značajan susret na najvišem nivou.

Susret u Tokiju otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost - napisao je Vučić na Instagramu.



 

