JAPANSKI CAR LIČNO DOČEKAO VUČIĆA Predsednik poručio: Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog poštovanja i prijateljstva
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tokiju sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom.
- Imao sam čast da se u Tokiju sastanem sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom. Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje naše dve zemlje. 🇷🇸🤝🇯🇵
Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti – posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, kao i snažnu volju da gradimo budućnost zasnovanu na saradnji i razumevanju.
Za našu zemlju velika je privilegija što ima priliku da učvrsti veze sa jednim od najrazvijenijih i najuglednijih naroda sveta, a posebno što se to čini kroz ovako značajan susret na najvišem nivou.
Susret u Tokiju otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost - napisao je Vučić na Instagramu.
