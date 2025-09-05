Politika

DO KADA ĆE DA TRAJE HAOS? Šešelj otkrio: Praviće probleme, rusvaj po Srbiji

Novosti online

05. 09. 2025. u 17:19

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da blokaderski bunt neće prestati sve dok ne prestane priliv novca iz inostranstva.

Foto: Printskrin Informer TV

- Dok primaju novac oni će izlaziti na ulicu i praviće probleme, praviće haos, rusvaj po Srbiji - kazao je Šešelj.

Ističe, ipak, da su ljudi shvatili o čemu se radi.

- Narod se, u ogromnoj meri, osvestio - izjavio je predsednik SRS za Informer TV.

