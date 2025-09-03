VUČIĆ O SASTAKU SA SIJEM: Za mene je sutra najvažniji razgovor, moram da iskoristim naših 15 minuta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o sastanku sa predsednikom Kine i istakao je da je važno da dobijemo stvari koje su za nas važne.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Za mene je sutra najvažniji razgovor, oko šest ujutru po srpskom vremenu, pomerili su ga. Sa predsednikom Kine... Taj sastanak je realno da traje oko pola sata, moram da se spremim i da pokušam da napamet naučim i iskoristim naših 15 minuta, da se izborim za Srbiju, da dobijemo stvari koje su za nas važne - kazao je on.