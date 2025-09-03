VUČIĆ O SASTAKU SA SIJEM: Za mene je sutra najvažniji razgovor, moram da iskoristim naših 15 minuta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o sastanku sa predsednikom Kine i istakao je da je važno da dobijemo stvari koje su za nas važne.
- Za mene je sutra najvažniji razgovor, oko šest ujutru po srpskom vremenu, pomerili su ga. Sa predsednikom Kine... Taj sastanak je realno da traje oko pola sata, moram da se spremim i da pokušam da napamet naučim i iskoristim naših 15 minuta, da se izborim za Srbiju, da dobijemo stvari koje su za nas važne - kazao je on.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
