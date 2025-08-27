BLOKADERE U NOVOM SADU PREDVODI MILAN ČANAK - Otcepljenje Vojvodine i Kosova na dnevnom redu? (VIDEO)
SIN Nenada Čanka, poznatog separatistu, predvodi blokadere u Novom Sadu. Milan Čanak se zalaže za otcepljenje Kosova i Vojvodine i otvoreno podržava Ukrajinu u ratu sa Rusijom, izazivajući zabrinutost vlasti i građana.
U Novom Sadu, blokadama ulica prisustvuje i sin Nenada Čanka, poznatog po svojim separatističkim stavovima. Milan Čanak, nasledio je oca u radikalnim idejama, a među njegovim ciljevima je ideja o otcepljenju od Srbije, uključujući teritorije Kosova i Vojvodine.
Pored ekstremno separatističkih stavova, Čanak je i otvoreni pristalica Ukrajine u ratu sa Rusijom, što dodatno polarizuje političku situaciju u zemlji.
Njegovo učešće u blokadama u Novom Sadu izaziva zabrinutost kod građana i vlasti, jer simbolizuje pokušaj promovisanja separatističkih ideja i podrške stranim interesima, umesto da doprinese stabilnosti i dijalogu u društvu.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)