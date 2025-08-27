BLOKADERE U NOVOM SADU PREDVODI MILAN ČANAK - Otcepljenje Vojvodine i Kosova na dnevnom redu? (VIDEO)

SIN Nenada Čanka, poznatog separatistu, predvodi blokadere u Novom Sadu. Milan Čanak se zalaže za otcepljenje Kosova i Vojvodine i otvoreno podržava Ukrajinu u ratu sa Rusijom, izazivajući zabrinutost vlasti i građana.

Foto: Printksrin

U Novom Sadu, blokadama ulica prisustvuje i sin Nenada Čanka, poznatog po svojim separatističkim stavovima. Milan Čanak, nasledio je oca u radikalnim idejama, a među njegovim ciljevima je ideja o otcepljenju od Srbije, uključujući teritorije Kosova i Vojvodine.

Pored ekstremno separatističkih stavova, Čanak je i otvoreni pristalica Ukrajine u ratu sa Rusijom, što dodatno polarizuje političku situaciju u zemlji.

Njegovo učešće u blokadama u Novom Sadu izaziva zabrinutost kod građana i vlasti, jer simbolizuje pokušaj promovisanja separatističkih ideja i podrške stranim interesima, umesto da doprinese stabilnosti i dijalogu u društvu.

BLOKADERE U NOVOM SADU PREDVODI SIN NENADA ČANKA - SEPARATISTA KOJI BI OD SRBIJE OTCEPIO I KiM I VOJVODINU! pic.twitter.com/be3R1zRzAk — Detektor laži (@LaziDetektor) August 26, 2025