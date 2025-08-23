Ni organizatori, ni prisutni nisu verovali koliko se građana okupilo na na skupu protiv blokada
Prema poslednjim informacijama iz BIA i MUP okupilo se 72.000 ljudi.
Direktor policije rekao je ranije da je Centar za društvenu stabilnost, u skladu sa važećim zakonskim propisima, prijavio javna okupljanja u više gradova i opština na celoj teritoriji Republike Srbije.
Građani su danas na skupovima u gradovima širom Srbije poručili da su siti blokada.
Sa građanima bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
