Ni organizatori, ni prisutni nisu verovali koliko se građana okupilo na na skupu protiv blokada

23. 08. 2025. u 21:23

Prema poslednjim informacijama iz BIA i MUP okupilo se 72.000 ljudi.

Ни организатори, ни присутни нису веровали колико се грађана окупило на на скупу против блокада

Foto Novosti

Direktor policije rekao je ranije da je Centar za društvenu stabilnost, u skladu sa važećim zakonskim propisima, prijavio javna okupljanja u više gradova i opština na celoj teritoriji Republike Srbije.

Foto: Фото Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Građani su danas na skupovima u gradovima širom Srbije poručili da su siti blokada.

Sa građanima bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

