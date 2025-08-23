Ni organizatori, ni prisutni nisu verovali koliko se građana okupilo na na skupu protiv blokada

Prema poslednjim informacijama iz BIA i MUP okupilo se 72.000 ljudi.

Foto Novosti

Direktor policije rekao je ranije da je Centar za društvenu stabilnost, u skladu sa važećim zakonskim propisima, prijavio javna okupljanja u više gradova i opština na celoj teritoriji Republike Srbije.

Građani su danas na skupovima u gradovima širom Srbije poručili da su siti blokada.

Sa građanima bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.