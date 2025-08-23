SENTA JE PROTIV BLOKADA! Građani iskazali svoj stav (VIDEO)

I GRAĐANI Sente pokazali su večeras da su protiv blokada.

Foto: Novosti

Oni su večeras izašli na ulice ovog grada u velikom broju kako bi pokazali da im je dosta blokada i da žele da se vrate normalnom životu.

Pogledajte atmosferu iz ovog grada:

Podsetimo, građani protiv blokada se i danas okupljaju širom Srbije kako bi pokazali da im je dosta blokada i jasno rekli da žele svoj normalan život nazad. Žele da se normalno kreću, uče rade... Žele prava koja su im već mesecima oduzeta.

