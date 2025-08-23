Politika

uživoGRAĐANI PROTIV BLOKADA: Vijore se trobojke - narod ustao za normalan život (VIDEO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 07:15 >> 17:53

GRAĐANI protiv blokada zakazali su novi skup za danas u 18 i 30. Najavljeno je okupljanje u čak 75 gradova i opština širom Srbije.

ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Вијоре се тробојке - народ устао за нормалан живот (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Građani Kraljeva ustali su protiv blokada. Počelo okupljanje.

Foto Novosti

___________________________________________________________________________________

Građani su se okupili u Trgovištu protiv blokada.

Foto Novosti

Foto Novosti

___________________________________________________________________________________

Građani Šapca krenuli u Vladimirce na skup protiv blokada.

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto: Novosti

___________________________________________________________________________________

Počelo okupljanje građana u Loznici.

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto: Novosti

___________________________________________________________________________________

Građani Valjeva uputili su se za Ub na skup protiv blokada.

___________________________________________________________________________________

Građani Kraljeva uputili su se za Rašku na skup protiv blokada.

___________________________________________________________________________________

Podsetimo, prvi veliki skup u čak 50 mesta u Srbiji građani protiv blokada imali su u sredu.  U pitanju su obični ljudi, koji su ustali protiv blokada koje im već nekoliko meseci narušavaju normalan život. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Žele normalno da se kreću, uče, rade...

- Trpimo 9 meseci. Trpimo blokirane ulice, blokirane bolnice, blokirane živote. A sada je dosta! Srbija se ne sme vući u nasilje. Nećemo više da ćutimo. Nećemo da trpimo teror manjine nad većinom. Vreme je da kažemo - hoću moj život nazad! Vratite mi moju Srbiju - poručuju u videu građani protiv blokada. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PONOVO ŽALE NAD KURTIJEM: EU sa očekivano mlakom reakcijom - Razočarani zbog nesertifikacije dve srpske stranke za lokalne izbore na KiM
Politika

0 0

PONOVO ŽALE NAD KURTIJEM: EU sa očekivano mlakom reakcijom - Razočarani zbog nesertifikacije dve srpske stranke za lokalne izbore na KiM

EVROPSKA unija je "razočarana" zbog toga što dve političke stranke Srba iz AP KiM nisu dobile sertifikat za učešće na predstojećim lokalnim izborima i izražava žaljenje zbog stava koji je zauzela stranka Samoopredeljenje tokom procesa sertifikacije, saopštila je u petak Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

23. 08. 2025. u 12:45

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu