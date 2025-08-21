Politika

"U GRAĐANSKOM RATU MAJKE PLAČU NA SVIM STRANAMA" Profesor Antić: Zato povucite tu vašu nevaspitanu decu sa ulica! (VIDEO)

21. 08. 2025. u 16:26

ČEDOMIR Antić, profesor Filozofskog fakulteta, kaže da u građanskom ratu majke plaču na svim stranama.

- To morate da znate! Ako sada bude uveden ovaj način menjanja vlasti, uvek će se menjati na taj način! Prema tome, povucite tu vašu nevaspitanu decu, prekinite te saveze sa navijačima i počnite da radite, dužnost političara je da se bavi politikom a ne da priželjkujete građanski rat! - poručio je Antić.

