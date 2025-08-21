"U GRAĐANSKOM RATU MAJKE PLAČU NA SVIM STRANAMA" Profesor Antić: Zato povucite tu vašu nevaspitanu decu sa ulica! (VIDEO)
ČEDOMIR Antić, profesor Filozofskog fakulteta, kaže da u građanskom ratu majke plaču na svim stranama.
- To morate da znate! Ako sada bude uveden ovaj način menjanja vlasti, uvek će se menjati na taj način! Prema tome, povucite tu vašu nevaspitanu decu, prekinite te saveze sa navijačima i počnite da radite, dužnost političara je da se bavi politikom a ne da priželjkujete građanski rat! - poručio je Antić.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)