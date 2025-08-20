Politika

KIKINDA PROTIV BLOKADA

Рада Шегрт
Rada Šegrt

20. 08. 2025. u 19:33

GRAĐANI Kikinde okupili su se u centru grada da iskažu nezadovoljstvo blokadama.

КИКИНДА ПРОТИВ БЛОКАДА

Foto: Novosti

Okupljanje je ispred Gradske kuće. Protiveći se organizovanim blokadama građani su nosili transparente sa jasnim porukama: "Hoću da se krećem slobodno", "Hoću moj život nazad" i druge.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa