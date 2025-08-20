MOĆAN TRANSPARENT U LOZNICI: Narod protiv bokada (FOTO)

U LOZNICI se u centru grada okupio veliki broj ljudi koji žele da iskažu svoju podršku skupu protiv blokada. Građani žele nazad normalan život koji im je oduzet.

Građani su u Loznici razvili moćan transparent na kojem piše: Hoću da se krećem slobodno!

"Protiv blokada!" i "Hoću da radim", ispisano je na drugim transparentima u ovom gradu:

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.