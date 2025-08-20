MOĆAN TRANSPARENT U LOZNICI: Narod protiv bokada (FOTO)
U LOZNICI se u centru grada okupio veliki broj ljudi koji žele da iskažu svoju podršku skupu protiv blokada. Građani žele nazad normalan život koji im je oduzet.
Građani su u Loznici razvili moćan transparent na kojem piše: Hoću da se krećem slobodno!
Pogledajte:
"Protiv blokada!" i "Hoću da radim", ispisano je na drugim transparentima u ovom gradu:
Pogledajte atmosferu iz Loznice:
Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.
Preporučujemo
SRBIJA PROTIV BLOKADA: Ovo su poruke građana - hoćemo mir (VIDEO)
20. 08. 2025. u 18:18
GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Ustala je Loznica - "Hoću moju Srbiju nazad!" (VIDEO)
20. 08. 2025. u 18:11 >> 18:41
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)