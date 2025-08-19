SKANDAL: Sudija Labudović pustio na slobodu povratnika tviteraša koji je napadao policiju i pretio po mrežama!
SUDIJA blokader Miloš Labudović oslobodio je povratnika Marka Marjanovića, poznatijeg kao Kristal Met Dejmon, koji poziva na nasilje na ulicama Beograda.
On nije student. Ni glas naroda. On je kriminalac povratnik. Nasilnik. Organizator haosa.
Poziva na paljenje, linč i rat.
A sudija Labudović ga pušta.
Dobrodošli u pravosudnu anarhiju.
Kakvo društvo gradimo, ako sudija koji pušta čoveka koji poziva na paljenje, vešanje i građanski rat - i dalje sedi na funkciji?
Kada sudija postane zaštitinik anarhije, a ne zakona - šta onda ostaje pravdi?
Sudija Miloš Labudović je izabrao stranu.
Ne pravde. Ne zakona. Već ulica, terorista i nasilja!
