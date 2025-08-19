Politika

SKANDAL: Sudija Labudović pustio na slobodu povratnika tviteraša koji je napadao policiju i pretio po mrežama!

В. Н.

19. 08. 2025. u 17:25

SUDIJA blokader Miloš Labudović oslobodio je povratnika Marka Marjanovića, poznatijeg kao Kristal Met Dejmon, koji poziva na nasilje na ulicama Beograda.

СКАНДАЛ: Судија Лабудовић пустио на слободу повратника твитераша који је нападао полицију и претио по мрежама!

Foto: Novosti

On nije student. Ni glas naroda. On je kriminalac povratnik. Nasilnik. Organizator haosa. 

Poziva na paljenje, linč i rat. 

A sudija Labudović ga pušta.

Dobrodošli u pravosudnu anarhiju. 

Kakvo društvo gradimo, ako sudija koji pušta čoveka koji poziva na paljenje, vešanje i građanski rat - i dalje sedi na funkciji?

Kada sudija postane zaštitinik anarhije, a ne zakona - šta onda ostaje pravdi?

Sudija Miloš Labudović je izabrao stranu. 

Ne pravde. Ne zakona. Već ulica, terorista i nasilja!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KO NAM SPREMA KRVAVU JESEN?
Politika

0 4

KO NAM SPREMA KRVAVU JESEN?

NOVA nasilna metoda delovanja blokadera–terorista predstavlja jasan signal da je pokrenuta naredna faza obojene revolucije u Srbiji. Scenario je isti kao u Kijevu 2014. godine – organizovan haos, ulica kao bojno polje i pokušaj nasilnog rušenja države. Upaljeno “zeleno svetlo” značilo je da su spremni da Srbiju uvedu u krvavi majdanski scenario.

19. 08. 2025. u 18:10

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu