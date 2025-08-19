SKANDAL: Sudija Labudović pustio na slobodu povratnika tviteraša koji je napadao policiju i pretio po mrežama!

SUDIJA blokader Miloš Labudović oslobodio je povratnika Marka Marjanovića, poznatijeg kao Kristal Met Dejmon, koji poziva na nasilje na ulicama Beograda.

Foto: Novosti

On nije student. Ni glas naroda. On je kriminalac povratnik. Nasilnik. Organizator haosa.

Poziva na paljenje, linč i rat.

A sudija Labudović ga pušta.

Dobrodošli u pravosudnu anarhiju.

Kakvo društvo gradimo, ako sudija koji pušta čoveka koji poziva na paljenje, vešanje i građanski rat - i dalje sedi na funkciji?

Kada sudija postane zaštitinik anarhije, a ne zakona - šta onda ostaje pravdi?

Sudija Miloš Labudović je izabrao stranu.

Ne pravde. Ne zakona. Već ulica, terorista i nasilja!