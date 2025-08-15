Politika

"NAŠA EKONOMIJA RASTE MANJE NEGO ŠTO BI TREBALO" Vučić: To je najvećim delom izazvano spolja, ne budimo naivni

В.Н.

15. 08. 2025. u 19:35

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se na proteste u Srbiji.

НАША ЕКОНОМИЈА РАСТЕ МАЊЕ НЕГО ШТО БИ ТРЕБАЛО Вучић: То је највећим делом изазвано споља, не будимо наивни

Foto: RTS Printskrin

- Nisam zadovoljan onim što imamo u zemlji, to utiče na život svih građana. Naša ekonomija raste manje nego što bi trebalo, zbog neodgovornog ponašanja dela političke elite i nemara koje neko namerno prouzrokuje. To je najvećim delom izazvano spolja, ne budimo naivni. Sve ovo što se priča su trikovi koji su već viđeni u različitim obojenim revolucijama, od Arapskog proleća do naše zemlje, nisu to neke velike novine i drugačije stvari - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje
Politika

0 15

uživoBLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 23:24

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje