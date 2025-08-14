DODIK NAJAVIO:Sednica vlada Srbije i Srpske 12. septembra

Politika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 16:45

VLADE Republike Srpske i Republike Srbije održaće zajedničku sednicu 12. septembra u Beogradu, potvrdio je za banjalučku ATV predsednik Srpske Milorad Dodik.

ДОДИК НАЈАВИО:Седница влада Србије и Српске 12. септембра

Foto: Printskrin

Tada će biti održana i sednica Saveta za saradnju Srpske i Srbije, rekao je Dodik nakon današnjeg sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.

Dodik je nakon sastanka sa predsednikom Srbije Vučićem saopštio da su razgovarali, između ostalog, o izazovima koji predstoje Srpskoj i Srbiji.

(Tanjug)

