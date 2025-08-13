Politika

KIKINDA JE USTALA PROTIV BLOKADERA: Građani razvili trobojku - ovako se brane boje Srbije (FOTO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 20:34

GRAĐANI Kikinde, oko njih 400, okupilo se u tom gradu kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Vučiću i jasno rekli i odbranili svoje domove od ustraša i blokadera. Oni su na ulicu izneli veliku zastavu Srbije.

КИКИНДА ЈЕ УСТАЛА ПРОТИВ БЛОКАДЕРА: Грађани развили тробојку - овако се бране боје Србије (ФОТО)

Novosti

Foto: Novosti

