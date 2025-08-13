JOVANOV POSLE DIVLJANJA BLOKADERA: Zašto se čeka sa privođenjem Brkovića i Pogačara?

ŠEF poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov upitao je zašto se čeka sa privođenjem Brajana Brkovića i Mirana Pogačara posle incidenata u Vrbasu.

TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Ako se zna da su Brković i Pogačar poglavnik i doglavnik blokaderske fašističke horde koja je sinoć divljala, šta se čeka sa privođenjem? Ili će neko da objasni da su se "mirno okupili" kako bi demolirali prostorije SNS-a, što je izraz građanskog aktivizma, a ne fašističko nasilje - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

