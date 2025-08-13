JOVANOV POSLE DIVLJANJA BLOKADERA: Zašto se čeka sa privođenjem Brkovića i Pogačara?
ŠEF poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov upitao je zašto se čeka sa privođenjem Brajana Brkovića i Mirana Pogačara posle incidenata u Vrbasu.
- Ako se zna da su Brković i Pogačar poglavnik i doglavnik blokaderske fašističke horde koja je sinoć divljala, šta se čeka sa privođenjem? Ili će neko da objasni da su se "mirno okupili" kako bi demolirali prostorije SNS-a, što je izraz građanskog aktivizma, a ne fašističko nasilje - napisao je on na društvenoj mreži Iks.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
