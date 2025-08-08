PRIŠTINA ORGANIZUJE KONCERT SA ALBANSKIM MUZIČARIMA U SEVERNOJ MITROVICI: Srpska lista - Cilj je pritisak na srpski narod

ODLUKA režima u Prištini da prvi put u centru Kosovske Mitrovice organizuje „koncert“ sa albanskim muzičarima i dovede članove pokreta Samoopredeljenje u opštinu sa srpskom većinom, i to u trenutku kada se održavaju tradicionalni "Mitrovački dani", deo je političke agende Samoopredeljenja sa ciljem pritiska na srpski narod, saopštila je Srpska lista.

"Ovaj čin predstavlja namernu i smišljenu provokaciju sa jasnim ciljem eskalacije situacije i narušavanja mira i bezbednosti građana. Perfidan je to način da se našem narodu uskrati pravo na neometano održavanje kulturnih, umetničkih i humanitarnih događaja, koji su deo našeg identiteta i tradicije", navedeno je u saopštenju.

Srpska lista posebno upozorava da se privrednicima preti novčanim kaznama ukoliko uzmu učešće u manifestaciji "Mitrovački dani" i ukazuje da je to direktan pritisak i pokušaj zastrašivanja, sa ciljem da se uguši kulturni život srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

U saopštenju se pozivaju međunarodni predstavnici da zaustave Kurtijeve planove koji imaju za cilj provokaciju, podizanje tenzija i eskalaciju situacije na terenu.

"Zajedno sa našim narodom nastavićemo da branimo pravo na očuvanje kulture, tradicije i slobode okupljanja i nećemo dozvoliti da provokacije i pritisci ugroze naš opstanak i dostojanstvo", naglašava se u saopštenju Srpske liste.

Manifestacija „Mitrovački dani“ počinje danas na šetalištu u severnom delu Kosovske Mitrovice i trajaće do 12. avgusta.



