Politika

ZLO! Prvo su vodili kampanju protiv rudarenja, uništili univerzitet, a sada kukaju što nema ko da studira rudarstvo

В. Н.

07. 08. 2025. u 10:06

PRVO su Dragan Šolak, svetski prevarant i kriminalac, i njegovi mediji, zajedno za Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, Zlatkom Kokanovićem, Savom Manojlovićem i ostalim zgubidanima vodili kampanju protiv rudarenja.

ЗЛО! Прво су водили кампању против рударења, уништили универзитет, а сада кукају што нема ко да студира рударство

Foto: Printskrin

Hteli su da zatvore i sve postojeće rudnike u Srbiji.

Zatim su uništili univerzitet!

A sada pišu tekstove u kojima kukaju što nema ko da studira rudarstvo i što nema ljudi koji bi radili u rudarskim kompanijama za plate od 2000 evra i više.

Tako je Nova S objavila tekst pod naslovom "Na ovom fakultetu ostalo je više od 200 mesta nepopunjeno, a s diplomom plate prelaze 2.000 evra: "Zovu nas kompanije i traže radnike, a mi nemamo koga da pošaljemo", aludirajući na Rudarsko geološki fakultet.

- Mnogi nisu svesni koliko je ova delatnost tražena i plaćena, a posebno mladi. To pokazuju i ovogodišnji podaci sa upisa na Rudarsko geološki fakultet, koji je u prvom upisnom roku upisalo samo 78 brucoša, dok je više od 200 mesta ostalo nepopunjeno - navode u tekstu.

