ZLO! Prvo su vodili kampanju protiv rudarenja, uništili univerzitet, a sada kukaju što nema ko da studira rudarstvo
PRVO su Dragan Šolak, svetski prevarant i kriminalac, i njegovi mediji, zajedno za Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, Zlatkom Kokanovićem, Savom Manojlovićem i ostalim zgubidanima vodili kampanju protiv rudarenja.
Hteli su da zatvore i sve postojeće rudnike u Srbiji.
Zatim su uništili univerzitet!
A sada pišu tekstove u kojima kukaju što nema ko da studira rudarstvo i što nema ljudi koji bi radili u rudarskim kompanijama za plate od 2000 evra i više.
Tako je Nova S objavila tekst pod naslovom "Na ovom fakultetu ostalo je više od 200 mesta nepopunjeno, a s diplomom plate prelaze 2.000 evra: "Zovu nas kompanije i traže radnike, a mi nemamo koga da pošaljemo", aludirajući na Rudarsko geološki fakultet.
- Mnogi nisu svesni koliko je ova delatnost tražena i plaćena, a posebno mladi. To pokazuju i ovogodišnji podaci sa upisa na Rudarsko geološki fakultet, koji je u prvom upisnom roku upisalo samo 78 brucoša, dok je više od 200 mesta ostalo nepopunjeno - navode u tekstu.
Preporučujemo
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)