DOGOVARALI SU SE DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT: Najnoviji detalji o uhapšenim teroristima blokaderima

NOVINAR Dragan J. Vučićević otkrio je danas detalje o tome kako su neki od uhapšenih blokadera terorista planirali da na Vidovdan izazovu građanski rat u Srbiji.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je šest lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320. u vezi sa članom 309. Krivičnog zakonika.

Oni su se 21. juna našli u jednoj kafani i dogovorili da izazovu građanski rat, kaže Dragan J. Vučićević.

- U pitanju su opasni teroristi. Kada imate pištolj sa brisanim serijskim brojem vi se spremate za neko zlo. Za šta se on to spremao? Nije ovo sve. Među uhapšenima je i predsednik Vojnog sindikata Novica Antić koji je snimljen sa Ivanom Matovićem kako se u Kraljevu dogovoaraju kako da u Beogradu naprave bukvalno građanski rat. Neverovatno je na šta su ti ljudi spremni - kazao je on.